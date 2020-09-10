"قومي المرأة" يعلن عن مسابقة تصميمات تعبر عن تمكين السيدات

علاقات و مجتمع

أعلن المجلس القومي للمرأة عن مسابقة غير تقليدية لاختيار تصميمات تعبر عن تمكين المرأة وأخرى تحمل الطابع التراثي المصرى على أن يقوم المجلس بطباعة تلك التصميمات على أقمشة لإنتاج كمامات يتم إعدادها بأيدي سيدات مصريات من خلال ورشة عمل وذلك مشاركة منه في تنمية مهارات تلك السيدات وتمكينهن اقتصادياً.

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ومن شروط التصميمات ألا يقل سن المشتركة عن 18 عاما، أن يكون العمل من إبداعك الشخصى، ألا يكون التصميم المُقدم قد سبق استخدامه، تسليم الملفات الخاصة بالتصميم الفائز، والموافقة على استخدام وطباعة المجلس للعمل بما يراه مناسباً، مع كتابه اسم صاحبته على الغلاف الخارجي الخاص بالكمامة حماية لحقوق الملكية الفكرية، أن يتسم التصميم بالابتكارية ويحوي فكرا جديدا.

يجب أن تكون أبعاد التصميم قبل الخياطة (ارتفاع 17 عرض 20 سم)، بعد الخياطة (ارتفاع 9 عرض 18 سم)، يجب أن تقدم كل مصممة مشاركة في المسابقة أربع تصميمات على أن يكون لديها حرية الاختيار ما بين تصميمات تعبر عن التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة (تبرز دور المرأة بالمجتمع) ذات طابع تراثي مصري، أفكار ابتكارية و غير تقليدية.