علاقات و مجتمع
احتفلت الفنانة حنان مطاوع بعيد ميلاد ابنتها "أماليا"، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بنشر فيديو بأغنية لها احتفالا بعيد ميلادها.
وظهرت في الفيديو مع زوجها ممسكا ابنته معلقة:عيد ميلاد الأغلى من قلبى، ربنا يخليكى و يحفظك ليا و لبابا يا اغلى هدية ربنا رزقنا بيها، ربنا يسعد و يرزق كل الناس و يخليلى اهلى كلهم يا رب".
وانهالت تعليقات متابعيها أبرزها: "ياروحي جميله اوي الاغنيه ربنا يخليهالك وعقبال ماتشوفيها عروسه جميله ومحترمه زيك كدا ياحببتي، حلوه اوي الاغنيه ربنا يارب يفرحك بيها دايما ويخليهالك ويطرح فيها البركه".
وكانت أعلنت الفنانة حنان مطاوع وضعها مولودتها الأولى، من زوجها المخرج المسرحي أمير اليماني.
كانت هذه تفاصيل خبر حنان مطاوع تغني لابنتها في عيد ميلادها الأول: أغلى هدية ربنا رزقني بيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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