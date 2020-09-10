القومي للمرأة: 80% من السيدات يتجهن إلى الاعتماد على المنتجات المحلية

علاقات و مجتمع

قالت مي محمود مديرة مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة، "إن نتائج استطلاع تحديات المشروعات الصغيرة في ظل كورونا واجهت أهم الآثار السلبية التي تعرض لها أصحاب المهن متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وأن هناك أسئلة تدور حول أنواع الآثار السلبية من ضمنها إجمالي عدد العمالة وهل تسببت كورونا في تخفيض عددها أم لا وأسعارالمنتجات وتأثرها بهذه الأزمة".

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وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن هناك حوالي 80% من السيدات أشاروا إلي وجود آثار سلبية بالرغم من أن البعض منهم تقريبا يصل الى الثُلث ، أشاروا إلي أن هناك بارقة أمل وأن الناس يتجهون حاليا للمنتجات المحلية بشكل كبير وتوافر عمالة نستطيع أن نستعين بها بشكل أكبر.

وتابعت، ومن ضمن الأسئلة التي عرضت أيضاً والتي كنا نريد معرفتها ما هي رؤية أصحاب هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة وإمكانية استمراريتها خلال أزمة فيروس كورونا لفترة أخرى، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي من هذا الاستطلاع هو معرفة الدعم الذي يحتاجه أصحاب هذه المشروعات.