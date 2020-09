الامارات | وفاة بطلة مسلسل Game Of Thrones الممثلة البريطانية ديانا ريج

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة بطلة مسلسل Game Of Thrones الممثلة البريطانية ديانا ريج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت الخميس، بطلة مسلسل Game of Thrones الممثلة البريطانية ديانا ريج، عن عمر ناهز 82 عاما، وفق ما ذكرته صحيفة "الجارديان".

وقال وكيل الممثلة في بيان صحفي، إن ديانا ريج فى وقت مبكر من صباح الخميس، مضيفا أنها كانت فى المنزل مع أسرتها التي طلبت إحاطتها بالخصوصية فى هذا الوقت العصيب رافضة أن يتم تسليط الضوء عليها فى نهاية حياتها.

ولعبت ديانا ريج دور أولينا تايريل السيدة العجوز التى حاولت لم شمل أسرتها فى مسلسل Game of Thrones، وهى الممثلة الوحيدة التي لعبت دور زوجة جيمس بوند فى إحدى أفلام سلسلة الأكشن الشهيرة On Her Majesty’s Secret Service، وقد بزغ اسم الممثلة الراحلة إلى الصدارة في الستينيات بفضل دورها في البطولة بفيلم Emma Peel في The Avengers إلى جانب Patrick Macnee.

