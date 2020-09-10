مع دخول الشتاء.. كيف يحمي كبار السن أنفسهم من نزلات البرد والأنفلونزا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

الخلط بين الإصابة بنزلة برد وفيروس كورونا من الأمور الشائعة في هذه الأثناء، لكن الفئة الأكثر خطورة هم كبار السن الذي يتوجب عليهم معرفة كيفية حماية أنفسهم من الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، حتى لا يكونوا عرضة للإصابة بوباء كورونا، أو أن يعيشوا أوقات قلق حول إصابتهم به.

ويقدم الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح في تصريحه لـ" الخليج 365"، نصائح لكبار السن، للوقاية من الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا:

1- لا بد من الحرص على تناول تطعيم الأنفلونزا، ويتم توفيره خلال شهر سبتمبر الجاري، ويتم استخدامه وتناوله للجميع، خصوصا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال.

2- الإكثار من تناول السوائل والأغذية التي تحتوي علي فيتامين سي بكثرة؛ كالبرتقال واليوسفي والجوافة والكيوي، للوقاية من نزلات البرد وتحسين أداء الجهاز المناعي.

3- عدم التعرض لتيارات الهواء المفاجئة، نظرا لأن فترة الخريف القادمة تتميز بأنها فترة تقلبات جوية يتراوح بها تيار الهواء ما بين بارد وساخن.

4- يفضل تجنب استخدام المراوح والتكييف بكثرة الفترة المقبلة، نظرا لأن الجو يشهد المزيد من التقلبات الجوية.

5- ارتداء الملابس القطنية التي تساعد على امتصاص العرق، وبالتالي الحفاظ على درجة حرارة الجسم متوازنة.

6- يجب على أصحاب الأمراض المزمنة متابعة نسب السكر والضغط والحالة المرضية لديهم للحفاظ على مستويات الضغط والسكر في الإطار الطبيعي لها، لأن أي ارتفاع في نسبة السكر يصاحب ذلك ضعف المناعة، وبالتالي يجعلهم عرضة أكثر للإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا.

كيفية تفرقة كبار السن بين الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا وفيروس كورونا:

نزلة البرد تختلف تماما عن الأنفلونزا كفصيل وأعراضها:

- ارتفاع بسيط في درجة الحرارة.

- الرشح.

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- الزكام.

- احتقان بسيط في الحلق.

- لا يحدث أي مضاعفات داخل جسم الإنسان، بالإضافة إلى أنه يمكن للإنسان أن يمارس حياة طبيعية أثناء الإصابة بنزلة البرد، لأن الأعراض لا تكون شديدة.

الأنفلونزا:

- ارتفاع درجة الحرارة.

- آلام في العظام والجسم والعين.

- الصداع.

- احتقان شديد في الحلق.

- قد يحدث بعض المشاكل التنفسية مثل الكحة وصعوبة التنفس.

- لا يستطيع الإنسان ممارسة العمل والحياة الطبيعية.

فيروس كورونا:

هو فيروس مختلف ومتعدد الأعراض، وقد يأتي دون أعراض أو بأعراض تماثل أعراض البرد أو الأنفلونزا أو أشد.

أشار أمجد، انه عند إصابة المريض بنزلة البرد يتم عزله حتى يتم تشخيصه بفيروس كورونا مع تناول الأدوية والمتابعة مع الطبيب المختص، ولكن عند الإصابة بالأنفلونزا أو فيروس كورونا يجب استشارة الطبيب فورا.