انتبه.. مشكلات صحية يشير إليها كثرة التبول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

كثرة التبول قد يكون علامة على الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية، لذا يجب الانتباه واستشارة الطبيب لتلاقي العلاج المناسب، وفق ما أوضح موقع "webmd".

1- داء السكري:

غالبا ما يكون التبول المتكرر مع كمية كبيرة غير طبيعية من البول، من الأعراض المبكرة لمرض السكري من النوع الأول والنوع الثاني، حيث يحاول الجسم التخلص من الجلوكوز غير المستخدم عن طريق البول.

2- مشاكل البروستاتا:

تضغط البروستاتا المتضخمة على مجرى البول وتمنع تدفقه، ما يؤدي إلى تهيج جدار المثانة، لذا تبدأ المثانة في الانقباض حتى عندما تحتوي على كميات صغيرة من البول، ما يؤدي إلى كثرة التبول.

3- التهاب المثانة الخلالي:

هو عبارة عن التهاب في عضلات المثانة، يتسبب في الشعور بألم في المثانة ومنطقة الحوض، وفي كثير من الأحيان، تشمل الأعراض حاجة ملحة أو متكررة للتبول.

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4- الأدوية:

بعض الأدوية تتميز بتأثيرات مدرة للبول، كعلاج ارتفاع ضغط الدم، وبالتالي تؤثر على الكلية وتحفزها على التخلص من السوائل الزائدة في الجسم، ما يؤدي لكثرة التبول.

5- السكتة الدماغية أو الأمراض العصبية الأخرى:

يمكن أن يؤدي تلف الأعصاب التي تغذي المثانة إلى مشاكل في وظيفة المثانة، ما يؤدي إلى كترة التبول.

6- متلازمة فرط نشاط المثانة:

تؤدي الانقباضات اللاإرادية للمثانة إلى التبول المتكرر والعاجل في كثير من الأحيان، ما يعني أنه يتعين عليك الذهاب إلى الحمام كثيرا حتى لو لم تكن مثانتك ممتلئة، وقد يقودك أيضا إلى الاستيقاظ مرة أو أكثر أثناء الليل لاستخدام الحمام.

7- الحمل:

منذ بداية الحمل تبدأ حاجة المرأة الحامل للتبول بالازدياد، وذلك لأن الجنين والرحم يبدأ بالضغط على المثانة، ما يؤدي لازدياد الحاجة للتبول.