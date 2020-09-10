ابتعدي عن ملابس الأطفال.. أخطاء تقع فيها قصيرات القامة تفسد إطلالتهن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

قد تقع الفتيات قصيرات القامة، في بعض الأخطاء عند تنسيق ملابسهن، ما يُفسد إطلالاتهن دون أن يدركن ذلك.

ويجب على القصيرات اختيار موديلات لا تفسد الإطلالة، وتجنب ارتكاب أخطاء الموضة الأكثر شيوعا، حتى تبدين أنيقة وجذابة، وفقا لموقع "petite dressing".

البنطلون الباجي

لا يبدو البنطلون الباجي جيد، بل ويجب الابتعاد عن الملابس الفضفاضة، ويُفضل اعتماد بناطيل ضيقة حتى تطيل من شكل ساقيها.

الأحذية الضخمة

ارتداء الكعب العالي أسهل طريقة لتغيير طول المرأة، فتعتقد العديد من الفتيات القصيرات أنه أفضل طريقة لإضافة سنتيمترات إلى طولها، ولكن الأصح أن يكون الحذاء متناسبا مع حجم وجسم الفتاة.

تجنبي الأحذية الضخمة لأنها تجعل ساقيك تبدو أقصر ما عليه، وتجذب انتباه الناس للأسفل وليس إلى أعلى.

التنانير الطويلة

يجب أن تبتعد الفتيات عن التنانير الطويلة وارتداء القصيرة، وإذا كنتي مضطرة لارتداء الطويلة، لا يجب أن تكون طويلة إلى القدم بأن تكون مرتفعة عن القدم بعدة سنتيمترات.

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الفساتين الطويلة

ارتداء الفساتين الماكسي تفسد إطلالات قصيرات القامة، ولكن عند تنسيقها بالطريقة الصحيحة يمكن أن تزيد من الأناقة والطول.

اختاري الفستان الطويل بشرط أن يكون مزينا بأشكال مطبوعات صغيرة وتجنبي الكبيرة.

الحقائب كبيرة الحجم

ابتعدي عن الحقائب كبيرة الحجم، فهي ليست أفضل خيار للنساء القصيرات لأنها قد تجعلك تبدو أقصر

ويقترح خبراء الموضة على قصيرات القامة ارتداء الحقائب الصغيرة ومتوسطة الحجم.

التسوق من قسم الأطفال:

قد تواجه الفتيات القصيرات صعوبة عند البحث عن أزياء مناسبة لها في المتاجر ومراكز التسوق، فيلجأ معظمهن إلى أقسام الأطفال فهو يبدو حلا سهلا، ولكنه غير مناسب ويفسد الإطلالة لأن تصاميم أزياء الأطفال تختلف تماما عن البالغين.

الطبقات المتعددة:

الطبقات الكبيرة والمتعددة من الملابس ليس خيارا جيدا للقصيرات، فينصح بالابتعاد عن ارتداء الطبقات الكثيرة لأنها تأخذ من طولك وتحعل مظهرك غير جذاب.