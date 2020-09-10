8 مشكلات صحية تشير إليها الدوخة.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الدوخة من الأعراض الشائعة التي تحدث للكثير من الأشخاص، ولكنها قد تشير إلى وجود بعض المشاكل الصحية التي تستدعي استشارة الطبيب لمعرفة سببها وعلاجها، وفق ما أوضح موقعي "healthline" الطبي.

1- انخفاض مستوى سكر الدم:

يحتاج جسمك إلى السكر، المعروف أيضا باسم الجلوكوز، للحصول على الطاقة، وعندما ينخفض مستواه يمكن أن تُصاب بالدوار والارتعاش والتعب.

2- انخفاض ضغط الدم:

يؤدي انخفاض ضغط الدم، إلى الشعور بأعراض مثل الدوخة أو الدوار والإرهاق وبرودة الجلد، وعدم وضوح الرؤية، وأزيز في الأذنين وارتفاع في معدل ضربات القلب.

3- فقر الدم:

تنقل خلايا الدم الحمراء الأكسجين إلى جميع أعضائك وأنسجتك، وعندما يكون لديك فقر الدم، لا يحتوي جسمك على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء، أو أن هذه الخلايا لا تعمل بشكل جيد، ويمكن أن يشعرك نقص الأكسجين بالدوار أو التعب.

4- الجفاف:

قد تصاب بالجفاف إذا كنت تعاني من ارتفاع درجة الحرارة أو الحمى، ويؤدي عدم تناول كمية كافية من السوائل، إلى خفض ضغط الدم ومنع الدماغ من الحصول على ما يكفي من الدم، ما يسبب الشعور بالدوخة.

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5- النوبة القلبية أو السكتة الدماغية:

قد يكون الدوار علامة على الإصابة بالنوبة القلبية أو السكتة الدماغية، ومن الأعراض الأخرى للنوبة القلبية المصاحبة للدوار، ألم الصدر وضيق التنفس والغثيان وآلام الذراع وآلام الظهر وآلام الفك.

ولكن عند كبار السن، قد يكون الدوار هو العرض الوحيد للإصابة بالنوبة القلبية أو السكتة الدماغية، ويجب عند الشعور بهذه الأعراض، الذهاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

6- الصداع النصفي:

قد تكون الدوخة أيضا علامة على الإصابة بالصداع النصفي، خاصة عندما يكون مصحوبا بالغثيان وضعف البصر والتوتر والإجهاد والجفاف والتواء الرقبة، ومن الأفضل استشارة الطبيب لتناول بعض الأدوية المسكنة.

7- متلازمة التعب المزمن:

متلازمة التعب المزمن (CFS) هي حالة تسبب التعب الشديد، وتشمل أعراض هذه المتلازمة الإجهاد المزمن والدوار وصعوبة في الحفاظ على توازنك.

8- التهاب العصب الدهليزي:

هو التهاب يصيب العصب الدهليزي في الأذن الداخلية، ويعتبر هو العصب المسؤول عن نقل إشارات التوازن من الأذن الداخلية إلى الدماغ، ويمكن أن يسبب تورم العصب الدهليزي الدوخة والدوار، بالإضافة إلى التعب.