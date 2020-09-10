هل تأكل البصل الأخضر مع طبق الفول؟.. له 5 تأثيرات على جسمك لا تتوقعها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

ربما تكون واحدًا من عشاق تناول البصل الأخضر مع طبق الفول في الصباح، أو مع بعض الأكلات الأخرى، لكن هل سألت يومًا عن فوائد تناوله؟

فيما يلي 5 فوائد مذهلة للبصل الأخضر التي تساعد في الوقاية من العديد من الأمراض، كما ذكر موقع "food.ndtv".

1- انخفاض مستوى السكر في الدم:

يلعب الكبريت الموجود في البصل الأخضر دورًا رئيسيًا في خفض مستوى الجلوكوز في الدم، وبالتالي انخفاض مستوى السكر في الدم.

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2- يساعد على الهضم:

يساهم في تسهيل وتحسين عملية الهضم؛ نظرًا لاحتوائه على الألياف الغذائية، لذا يمكنك إضافته إلى نظامك الغذائي.

3- يحافظ على الرؤية الجيدة:

يحتوي البصل الأخضر على الكاروتينات، ما يساعد في الحفاظ على الرؤية صحية وسليمة، كما أنه غني بفيتامين "أ" الذي يمنع فقدان البصر.

4- الوقاية من الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا:

نظرا لخصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات، فهو دواء ممتاز لمحاربة الفيروسات والأنفلونزا، كما أنه يساعد في تقليل المخاط الزائد ومحاربة برد الشتاء الذي غالبا ما يجعلك تشعر بالتعاسة.

5-السرطان:

يعتبر البصل الأخضر مصدرًا ممتازًا للكبريت، فضلا عن احتوائه على مركبات مثل كبريتيد الأليل والفلافونويد التي تساعد في الوقاية من الإصابة بالسرطان وتحارب الإنزيمات التي تنتج الخلايا السرطانية.