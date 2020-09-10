إطلالات أحلام الزعيمي بفساتين ملونة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - تفضِّل النساء خيارات الفساتين الملونة في إطلالاتهن في المناسبات البسيطة وفي تجمعات الأصدقاء؛ وذلك لما توفِّره من أناقة عالية وروح الشباب المرحة، لذا استوحينا لكنّ عدة تصميمات أنيقة من الممثلة المغربية أحلام الزعيمي، التي لاقت موهبتُها نجاحًا كبيرًا بالوطن العربي، وتميزت في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، ولأنها تمتاز بخيارات أزيائها بأناقة وحسٍّ عالٍ من الذوق؛ استوحينا لكِ -عزيزتي- عدة فساتين ملونة وأنيقة، فاختاري المناسب لكِ منها.



إطلالات الفساتين المورَّدة

إطلالات الفساتين المورَّدة



تفضِّل النساء في إطلالاتهن البسيطة الفساتين الملونة والمزينة بالزهور، ومن أحلام الزعيمي استوحينا لكِ عدة إطلالات؛ حيث تأنقت بفستان قصير أخضر مزيّن بالزهور الحمراء والزهرية بطريقة أنثوية مرحة، واعتمدت لهذه الإطلالة تسريحة الشعر المنسدل والمكياج الزهري، وفي الإطلالة الثانية اختارت فستانًا طويلًا أزرق مزينًا بالزهور الخضراء والسوداء والبيضاء بطريقة مذهلة، وصُمِّمَ الفستان من الأعلى بقصة القميص الرسمي، ومن الناحية الجمالية زينت إطلالتها بتسريحة الشعر المموج والمكياج المرتكز على اللون الأحمر القوي في العينين، ولمظهر صيفي للبحر؛ نسقت فستانًا طويلًا سماويًّا مزينًا برسومات بنفسجية وخضراء مع مجوهرات فضية بفصوص خضراء.

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خيارات الفساتين القصيرة

خيارات الفساتين القصيرة



تعتمد الفتيات على خيارات الفساتين القصيرة في مختلف الإطلالات في فصل الصيف، وعن أحلام الزعيمي؛ فقد ارتدتْ فستانًا أبيض قصيرًا مزينًا برسومات النقوش الزرقاء والصفراء بتدرجاتهما؛ لمظهر صيفي مرح، وظهرت بفستان أبيض مزين بطبعات النمر البنية؛ لزيّ أنثوي مناسب للشابات، وأطلّت بفستان أحمر قصير مزين بخطوط ذهبية رفيعة لإطلالة جذابة.

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تنسيقات الفساتين المنقوشة

تنسيقات الفساتين المنقوشة



إن كنتِ من محبات الفساتين المنقوشة والملونة بطرق عصرية كأحلام الزعيمي، فيمكن أن تستوحي من إطلالاتها عدة تنسيقات لجمالك؛ حيث تألقت بفستان أبيض طويل مزين بطبعات الحمار الوحشي، ولجأت في هذه الإطلالة للمكياج القوي المرتكز على اللون الأحمر في ظلال العيون، وفي الإطلالة الثانية تجملت بفستان أخضر ضيق مرسوم بنقوشات اللونين الأحمر والأبيض، وزيّنت مظهرها بحذاء رياضي أبيض وأقراط دائرية ضخمة مع تسريحة الشعر المرفوع بأسلوب الكعكة، ولمظهر آخر ظهرت بفستان أبيض طويل مزين بنقوش ورق الشجر الأخضر مع مجوهرات ذهبية ناعمة، وأكملت جمال الإطلالة بتسريحة الشعر المنسدل والمكياج المرتكز على طلاء الشفاه الأحمر.