كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - استطاعت كل من عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد وشقيقتها بيلا حديد، تحقيق شهرة واسعة في عالم الأزياء والموضة، فكلتاهما تتمتعان بأسلوب خاص يميزهما عن الأخريات، ولكن اتفقتا على مواكبة أحدث صيحات الموضة، بجانب الإطلالات الكلاسيكية.

وخلال السطور التالية، يقدم "الخليج 365. نت" جيجي وبيلا حديد في أجمل إطلالاتهما النهارية.



1- جيجي حديد في أجمل إطلالاتها النهارية

جيجي حديد



في هذه الإطلالة، اعتمدت جيجي حديد فستاناً قصيراً من القماش الليكرا الخفيف باللون الأبيض، وبأكمام قصيرة، ونسقت معه حذاءً رياضياً باللون الأبيض، وشنطة يد صغيرة الحجم باللونين الأسود والأصفر.

كما اعتمدت تسريحة شعر منسدلة للوراء والجانبين، وارتدت قبعة باللون الأسود والأصفر، تضفي على إطلالتها أناقة وجاذبية.

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جيجي حديد



ظهرت جيجي حديد في هذه الإطلالة مرتدية كروب توب باللون الأبيض وبتصميم كب، ونسقت جاكيت ملوناً بدون أكمام، وبنطلوناً أبيض واسعاً، ويتمتع بحزام عند الخصر من نفس قماش البنطلون.

واعتمدت حديد تسريحة شعر منسدلة على أحد الجانبين مع البف، ونسقت حذاء أسود من الجلد، يمنحها أناقة وفخامة.

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جيجي حديد



في هذه الإطلالة الأنيقة؛ اعتمدت جيجي حديد بدلة مكونة من شورت وبلوزة بأكمام قصيرة وبأزرار، مطبعيْن بنقشة الأزهار الملونة.

ونسقت حديد مع هذه الإطلالة حذاءً ذا كعب عالٍ باللون الأحمر، واعتمدت تسريحة شعر منسدلة على جانبي الوجه والوراء.

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2- بيلا حديد في أجمل إطلالاتها النهارية



في هذه الإطلالة؛ ارتدت بيلا حديد تيشيرت أسود مطبعاً بحروف باللغة الإنجليزية، وبنطلون جينز باللون الأزرق، ونسقت أيضاً جاكيت خفيفاً بأكمام، واعتمدت تسريحة ذيل الحصان.

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بيلا حديد



ظهرت بيلا حديد في هذه الإطلالة مرتدية بنطلوناً مطبعاً بنقشة الأزهار، وبتصميم واسع من الأسفل، ونسقت معه توب قصيراً بدون أكمام.

واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة على شكل كعكة عادية، ونسقت حذاءً رياضياً باللونين الأسود والأبيض.

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بيلا حديد



في إطلالة جذابة لبيلا حديد، ظهرت مرتدية فستاناً ضيقاً يصل لتحت الركبة، وبدون أكمام، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة على شكل كعكة عادية.

ونسقت حديد مع هذه الإطلالة حذاءً ذا كعب عالٍ، وشنطة يد صغيرة الحجم.