كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - إطلالة العمل تضع الصبايا في حيرة يومية، ما بين الستايلات المختلفة، واللمسة الجادة التي نرغب أن تتواجد بأزيائنا، ربما تأخذ منا بعض الوقت في اختيار اللوك المناسب.

وبخصوص موديلات العبايات، فهناك الكثير من التصاميم العصرية التي يمكنكِ اعتمادها في عملكِ، وتنسَقيها حسب ذوقك، وكذلك جهة العمل، ولهذا قد اخترنا لكِ أرقى موديلات العبايات للعمل موضة 2020، لتختاري ما يناسبكِ.

العباية باللون الأخضر الزيتوني مع الأزرار الأمامية

العباية باللون الأخضر الزيتوني مع الأزرار الأمامية





واحد من التصاميم التي يمكنكِ اعتمادها بكل بساطة في العمل، هو الموديل مع الأزرار الأمامية، فهو عصري، وبالوقت نفسه يمنحكِ مظهر جاد، كهذا التصميم من abaya boutique، نسقي معه عبايه باللون الأسود أو البيج، وشنطة متوسطة الحجم بنفس درجات الشنطة، لتحافظي على الستايل الجاد.

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لمسة مرحة لعباية العمل بألوان الباستيل

لمسة مرحة لعباية العمل بألوان الباستيل



أصبحت الصبايا لا تعتمد على المظهر الجاد باختيار اللوك في العمل، فمن الممكن في بعض الأحيان، أو بأيامكِ البسيطة، أن تعتمدي على العبايات لاسيما بألوان الباستيل، كهذا الموديل للعباية من the abaya factory، تناسب أكثر الصبايا في مقتبل العشرينات، مع حجاب باللون الأبيض، وشنطة سوداء للمسة حادة قليلًا، أو اختاري شنطة ملونة للمسة مبهجة، تمنحكِ مزاج أفضل بالعمل.



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العباية بخامات مريحة مناسبة لساعات العمل الطويل

العباية بخامات مريحة مناسبة لساعات العمل الطويل





أحيانًا نحتاج لعبايات بخامات مريحة، خاصة مع ساعات العمل الطويلة، ويا حبذا إن كانت بدرجات وألوان عصرية ومبهجة، لإطلالة متميزة في العمل، لهذا أعجبنا الموديل من abayat hullah، مع اللمسة القطنية لخامة العباية، من الممكن أن تنسقيها مع الجينز، والسنيكرز، ليكتمل الستايل العملي.

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عبايات سوداء لإطلالتكِ السريعة بالعمل

عبايات سوداء لإطلالتكِ السريعة بالعمل





أما بالأيام العاجلة، التي لا تملكين فيها الوقت لاختيار إطلالتكِ، فما لكِ إلا موديلات العبايات باللون الأسود، مع التصميم الواسع، كالعباية من waqar abaya wear، لستايل بسيط، وبالوقت نفسه يناسب أوقات العمل المختلفة، وأيضًا سهل التنسيق.