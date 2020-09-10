أحذية الكاحل خياركِ المناسب لخريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - هناك بعض الأحذية التي لا تخرج عن الأناقة، هذا السبب في حدّ ذاته يبرّر الاستثمار فيها، فإذا كان هناك شيء يُمكن للسيدة ارتداؤه لسنوات؛ فهو يستحق التفاخر به كل عام.

نشير إلى أحذية الكاحل التي لا غنى عنها لخريف 2020، فهي مناسبة للطقس المتقلب، كما أنها تحقق المظهر المطلوب من الأناقة، علاوة على ذلك؛ يمكن لكل سيدة أن ترتديها مع أي شيء تقريباً، وفي أي وقت، بداية من السروال الجينز، وحتى الفساتين الخاصة بالسهرات.



اجعلي حذاء الكاحل القطعة البارزة في إطلالتك

جيانفيتو روسي Gianvito Rossi



لِمَ لا تجرّبين شيئاً مختلفاً هذا الموسم، ارتدي حذاء الكاحل بألوان دافئة؛ مثل البني أو الجملي مع سروال قصير، لا مانع من أن تنوّعي بين الكعوب العالية والقصيرة.

فكّري في جعل حذاء الكاحل القطعة البارزة في مظهركِ، اختاري اللون الأحمر؛ لستايل عصري مميز، يمكنكِ أن ترتديه لمظهر كاجوال أو مظهر كلاسيك.

لِمَ لا تمزجين بين المظهر الحاد والأنثوي مع الأحذية القتالية؟! فقط ارتدي الأحذية القتالية مع تنورة أو فستان؛ لتحقيق التوازن المطلوب، هذا الحذاء مناسب للفتيات المراهقات، وخلال الذهاب إلى الجامعة.

ولا تنسي حذاء الكاحل من جلد الثعبان مع الجينز، تعد طباعة Python المصنوعة من جلد الثعبان، واحدة من أكبر اتجاهات الأحذية والحقائب في الخريف، ارتديه مع جينز وسترة بلايزر هذا الخريف.

لِمَ لا تجرّبين ارتداء أزياء بأسلوب كاجوال مع حذاء الكاحل الميتاليك؛ للحصول على مظهر عصري مميز؟!

منذ بداية شهر الخريف، تظهر أحذية الكاحل البيضاء بشكل متواصل، فهي لا تزال تعتبر من أكثر القطع الأساسية والأنيقة.

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أحذية الكاحل مثالية لأيام الخريف

مالون سولييه Malone Souliers



لعل قطعة الإكسسوار الأكثر أهمية في فصل الخريف، هي أحذية الكاحل Ankle Boots حيث إنها تجمع في تصميمها بين الحذاء النسائي الناعم وبين الجزمة الشتوية، وهي مثالية لأيام الخريف المعتدلة البرودة.

في كل موسم، يقدّم مصممو الأزياء والإكسسوارات أجمل الموديلات من أحذية الكاحل، التي تنوّعت من ناحية ألوانها وقصّاتها والمواد المصنوعة منها. وقد تدرجت ألوانها بين البني، العسلي، الأسود، الأحمر الداكن، وأحياناً المزركش بنقشة جلد النمر أو جلد الأفعى، أما بالنسبة لقصاتها؛ فقد برز منها الكعوب العالية الرسمية والكعوب المنخفضة العملية، وفيما يتعلق بالمواد؛ فقد شملت الجلود الطبيعية، والأقمشة الشتوية، مثل المخمل أو الشامواه، وبعض التصاميم زيّنت بالإكسسوارات المعدنية أو الربطات.

أحذية الكاحل مثالية مع مختلف الإطلالات، ولجميع المناسبات تقريباً، وطريقة تنسيقها تعتمد على تصميمها وعلى المناسبة التي تخططين لحضورها، حيث من الممكن اختيار حذاء كاحل من دون كعب مع بنطلون الجينز؛ لإطلالة كاجوال للجامعة أو التسوق، ومن الممكن اعتماد حذاء كاحل بكعب عريض؛ لإطلالة أنيقة في العمل مع بنطلون قماشي كلاسيكي. أو من الممكن اختيار حذاء الكاحل ذي الكعب العالي؛ لإطلالة مسائية رسمية مع فستان أو تنورة.

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