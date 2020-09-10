موديلات ملابس محجبات تناسب الفتاة النحيلة من دنيا جمال

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - تُعتبر الموديل دنيا جمال إحدى الفتيات اللاتي يتمتعن بقوام نحيل جدًّا، ولأنها من الفتيات المحجبات المهتمات بأسلوب أزيائهن بشكل واضح ودقيق، فقد جمعنا لكِ من وحيها عدة إطلالات يمكنكِ التألق بها إن كنتِ من ذوات الجسم النحيل، والذي يعاني ليبرز جماله من خلال الإطلالات المتنوعة.



خيارات لأزياء مناسبة لفصل الخريف

خيارات لأزياء مناسبة لفصل الخريف



مع اقتراب دخول فصل الخريف في الدول العربية؛ نلهمكِ -عزيزتي- ذات الجسم النحيل عدة إطلالات متنوعة من دنيا جمال، مصممة بألوان موضة خريف ٢٠٢٠، لإطلالة حيادية تناسب العمل ارتدت دنيا قميصًا أبيض مزينًا بكشكشة مع بنطال بني طويل مزين بمطاطات في الأسفل، وأكملت جمالها بحقيبة وحذاء باللون الأبيض، ولمظهر عصري أطلّت بجمبسوت بلون الباستيل الأخضر مع بلوزة بيضاء، وأكملت إكسسوارات الإطلالة بالبني، ولزيّ مناسب لأغلب الخروجات؛ تأنقت ببنطال بدرجة داكنة من البرتقالي مع بلوزة وحذاء باللون الأبيض، واعتمدت لجمال هذه الإطلالة حجابًا وحقيبة بتدرجات اللون البني الفاتح، ولمظهر حيوي أنيق؛ ظهرت بجمبسوت واسع مصمم باللون البرتقالي الممزوج بالبني مع بلوزة وحقيبة باللون الأبيض.

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تنسيقات بنطال الجينز بطرق محتشمة

تنسيقات بنطال الجينز بطرق محتشمة



تعتمد غالبية الفتيات بنطلونات الجينز في مختلف خروجاتهن، حيث يمتاز بالراحة والأناقة والحيوية، إلى جانب موضته المتناسبة مع كل القطع، والتي لا تختفي أبدًا، لذا اختارت دنيا جمال بنطالًا من الجينز وقميصًا أبيض مزينًا بحزام بني للخصر لمظهر حيادي، وكسرت لون الإطلالة بحجاب سماوي؛ لخيار شبابي مناسب للعمل، ونسقت في إطلالة أخرى بنطال الجينز الداكن مع قميص أخضر وحجاب زهري؛ لإطلالة أنثوية مرحة، ولزيّ حيادي أنيق؛ ظهرت ببنطال الجينز مع قميص أبيض مزين ببلوزة قصيرة سوداء، وأكملت إكسسوارات الإطلالة باللونين الأبيض والأسود.

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إطلالات البنطلونات بالألوان الحيادية

إطلالات البنطلونات بالألوان الحيادية



إن كنتِ ممن يفضلن خيارات البنطلونات بالألوان الحيادية كالأبيض والأسود، فيمكننا أن نلهمكِ عدة تنسيقات من دنيا جمال؛ حيث تزينت في إطلالة عملية بسيطة ببنطال أسود مع قميص وحذاء باللون الأبيض، وتألقت ببنطال أسود مع قميص من الجينز المزين بحزام أسود للخصر، وأكملت تفاصيل الإطلالة بالأبيض، ولإطلالة ثالثة تجملت ببنطال أبيض من الجينز مع تيشيرت أسود مرسوم بطبعات كرتونية وبليزر بدرجة الباستيل الأخضر.