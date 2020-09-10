رسمات أيلاينر متجددة على الجفن السفلى للعين

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - بعد استخدام الأيلاينر من الأمور الشائعة في روتين المكياج اليومي للكثير من الفتيات، إذ يساعد في تحديد العين وإضفاء مظهر عين أوسع أو أصغر حسب الرسمة التي يتم تطبيقها.



ويسهم أيلاينر في إبراز مميزات العين، إذ يمكن وضعه في أجزاء مختلفة لإضفاء لمسات جمالية سواء كان مجنحا أو مبطنا بإحكام عند الجفون، إذ يمكن رسمه فوق الرموش العلوية أو أسفل الرموش السفلية أو كليهما، حتى على الخطوط المائية للعينين.



والغرض الأساسي منه هو جعل الرموش تبدو خصبة، لكنها تلفت الانتباه أيضًا إلى العين ويمكنها تحسين أو حتى تغيير شكل العين، ويتوفر بدرجات ألوان متعددة، من الأسود والبني والرمادي إلى الظلال الأكثر ميلا إلى المغامرة مثل الألوان الأساسية الزاهية والباستيل والفضة الفاترة والذهبية والأبيض وحتى الألوان ذات اللمسة اللامعة.



وفي هذا الألبوم؛ يطلعك "الخليج 365. نت" على رسمات أيلاينر متجددة على الجفن السفلي للعين، يمكنك أن تستوحي ما يناسبك من بينها، لإطلالة جذابة ومتميزة.

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رسمة أيلاينر ملون على الجفن السفلي للعين

رسمة أيلاينر ملون على الجفن السفلي للعين



لإطلالة هادئة وناعمة، يمكنك اعتماد رسمة أيلاينر ملون على الجفن السفلي للعين، من زاوية العين الداخلية وتمتد حتى الخارج.



رسمة أيلاينر رفيعة على الجفن السفلي للعين

رسمة أيلاينر رفيعة على الجفن السفلي للعين



إذا كنت تبحثين عن رسمة أيلاينر أنيقة يمكن اعتمادها في أوقات النهار، يمكنك اعتماد رسمة آيلاينر رفيعة على الجفن السفلي، يبدأ الخط من المنتصف وحتى زاية العين الخارجية بشكل مجنح للخارج قليلا.

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رسمة أيلاينر عريضة على الجفن السفلي للعين

رسمة أيلاينر عريضة على الجفن السفلي للعين



لإطلالة أكثر جاذبية، يمكنك اعتماد رسمة أيلاينر عريضة على الجفن السفلي للعين، من منتصف الجفن وحتى نهايته، ويمتد على شكل مجنح، ويمكن اعتماد رسمة أيلاينر عريضة على الجفن العلوي أيضا، تضفي على إطلالتك سحرا خاصا.



رسمة أيلاينر على الجفنين من الزاوية الداخلية للعين

رسمة أيلاينر على الجفنين من الزاوية الداخلية للعين



إذا كنت تبحثين عن إطلالة أكثر جاذبية وفخامة تناسب السهرات والمناسبات الكبيرة، يمكنك اعتماد رسمة أيلاينر على الجفنين من الزاوية الداخلية للعين، ويمتدان بشكل مجنج للخارج، مع استكمال باقي رسمة العين من ظلال العيون ورسم الحواجب وتطبيق الماسكارا.



رسمة أيلاينر مزدوج على الجفن السفلي للعين

رسمة أيلاينر مزدوج على الجفن السفلي للعين



لإطلالة مثيرة وجريئة، يمكنك اعتماد رسمة أيلاينر مزدوج على الجفن السفلي للعين، أحدهما ملون من الناحية الداخلية، والآخر باللون الأسود يكون من الخارج، بشكل مجنح من الزاويتين.

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