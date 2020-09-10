أجمل ألوان مناكير خريف وشتاء 2020/2021

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - المناكير، يشكل جزءا اساسيا من اطلالة السيدة، إذ يضفي على اليدين مقدارا عاليا من الانوثة والنعومة والكياسة. يبقى من المهم التعرف الى اجمل الوان مناكير البشرة السمراء والبيضاء والقمحية، الخاصة بالموسم الحالي من خريف وشتاء 2020/2021.



جمعنا لك باقة من أجمل الاختيارات لتتألقي بها في هذا الموسم.



1. مناكير الفرانش:

مناكير الفرانش

يروج في هذا الموسم من خريف وشتاء 2020و 2021. مناكير الفرانش الكلاسيكي، يرتكز على اللون الابيض الناصع على اطراف الاظافر مع تطبيق مناكير فتح على كامل الظفر. صاحبات البشرة السمراء والقمحية، من المفضل أن يستخدمن اللون الابيض المائل الى لون الكريم، لانه يتناسب مع لون البشرة الداكنة.



2. الرمادي الجليتر:

الرمادي الجليتر

معروف ان المناكير الرمادي، يتناسب جدا مع اجواء الخريف والشتاء، وألوان الازياء التي تروج في هذا الموسم. إنما اذا اردت البحث عن لمسة عصرية جديدة في هذا الموسم، فاختاري المناكير الرمادي الذي يحتوي على لمسة من لماعية الجليتر. يتلاءمم هذا المناكير مع كل ألوان البشرات.

إليك أجمل ألوان مناكير الشتاء بحسب لون البشرة:



3. مناكير النيود:

مناكير النيود

صاحبات البشرة السمراء، ننصحهن بمناكير النيود الذي يميل الى لون البرتقال الفاتح. لون كلاسيكي ينسجم وكل الملابس، فضلا عن انه يضفي على البشرة اشراقا وجاذبية.

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4. البرغندي:

البرغندي

لون مناكير شتوي بامتياز، كما انه يتناسب مع الاجواء الاحتفالية المقبلة. صاحبات البشرة السمراء، ننصحهن باختيار درجة نابضة فيما ننصح صاحبات البشرة البيضاء باختيار درجة داكنة نسبيا.



5. الازرق:

الازرق

هذا اللون الذي ألفناه في مواسم الخريف والشتاء انطلاقا من الاعوام القليلة الفائتة، يحافظ على حضوره في هذا الموسم. تدرجات الازرق الداكن او ما يسمّى بالانكليزية "نايفي" من آخر صيحات الموسم الحالي. وما يعزز الاقبال على هذا اللون هو سهولة تنسيقه مع غالبية الوان البشرات والملابس الداكنة في الشتاء.



6. الأحمر النابض مع الجليتر:

الاحمر النابض مع الجليتر

لون يعبر عن شخصية المرأة الواثقة والجريئة. يبرز جمال الاصابع والاظافر على نحو لا يضاهى. تبني هذا اللون بكل ثقة في هذا الموسم.



7. البنفسجي:

البنفسجي

لون مذهل، يتناسب مع اطلالة رمادية، إذ يبعدها عن الرتابة بكل اناقة ورصانة. ننصح صاحبات البشرة السمراء، باختيار درجة من البنفسجي الهادئة، اي المطعّمة بلمسة من الرمادي. فيما ننصح صاحبات البشرة البيضاء، باختيار درجة داكنة ونابضة من البنفسجي. تابعي المزيد : كيفية إزالة الأكريليك عن الأظافر في المنزل