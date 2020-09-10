كيفية صنع عطر الورد بالمنزل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - تعكس العطور شخصية الإنسان، لذا نجد الكثير من الناس يهتمون باختيار العطور المختلفة يوميًّا، وذلك بحسب قوة رائحة العطر ونوع النبتة المفضلة لدى الشخص. ولأن عطور الورد تمتلك شعبية كبيرة في العالم، سنعرفك فيما يلي على كيفية صنعها بالمنزل وبطريقة سهلة.



طرق صنع عطور الورد

صنع عطور الورد



إن كنتِ من مُحِبَّات عطر الورد فيمكنك تطبيقه بنفسك في المنزل وبمواد بسيطة، أولًا جهزي كوبًا ونصف الكوب من الزهور المقطعة، واغسليها برفقٍ لإزالة الأوساخ منها، ثم انقعي الزهور ليلةً كاملة في وعاءٍ مبطن بالقطن، وغطّيه بإحكامٍ، ثم قومي بالضغط على كيس الزهور لاستخراج الماء المعطر بالزهور داخل القدر، وضعيه على نارٍ هادئة لتتبخر حتى تترك ملعقة من السائل الموجود، ثم اسكبي كوبين من الماء البارد المقطَّر على السائل، واتركيه ليثبت ليلةً كاملة، ثم استخدميه. وإن كنتِ بحاجة لطريقة أخرى، فأحضري مقدارًا من الورود المفضَّلة لديكِ، واسكبي مقدارًا معينًا من الزيت عديم الرائحة في وعاء مغلق بإحكام، وقطِّعي سيقان الزهور ثمّ ضعي الزهور في وعاء الزيت، وأغلقيه جيدًا لعدة أسابيع، ثم افتحي الوعاء واسكبي الخليط في زجاجة عطرية فارغة واستخدميه.

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نصائح يجب اتباعها عند عمل العطور من الورد



هناك عدة نصائح يجب عليك اتباعها أو معرفتها عند عمل عطرك الخاص من زهور الورد، أولًا يجب أن تتأكدي من غسل زجاجة الرش جيدًا، وخلوِّها من أي رائحة قبل إضافة المواد لها، ويجب التأكد أيضًا من عدم إضافة الكثير من الماء؛ كي لا يصبح العطر خفيفًا ويكون قويَّ الرائحة، ونذكِّرك بأنه يمكنكِ إضافة بتلات أخرى من الورد مع الضغط عليها؛ من أجل الحصول على رائحة قوية، كما يمكنكِ إضافة الملح؛ من أجل الحصول على رائحة ملحية، كما يمكنك إضافة كمية بسيطة من العطور المحببة لك، ولكن احذري من إضافة أي مواد حمضيّة، فقد تخثِّره وتعفِّن رائحته، كما يجب اعتماد الطرق الطبيعيّة في صناعة العطور أكثر من الطرق الأخرى، إذ تستمر رائحة العطر الطبيعيّ لمدة شهر، بينما تختفي رائحة العطر المُصنّع بعد أسبوع، وننصحك بأن تنتبهي إلى ما تأكلين وتشربين أثناء بخ العطر؛ فقد يؤثّر بشكل طبيعي على رائحتك وعلى تفاعل جسمك مع مختلف أنواع العطور.

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