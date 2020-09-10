خلطة لتنعيم الشعر من أول مرة..سريعة وبسيطة

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - يستخدم البيض لعلاج مشاكل الشعر المختلفة، كما بإمكانه معالجة التقصف ومشاكل الشعر الجاف عمل البيض كمرطب ومكيف للشعر الجاف، والذي يحافظ على الزيوت الطبيعية في الشعر، على عكس الشامبو.
جربي خلطة لتنعيم الشعر من أول مرة مكونة من البيض
الخلطة الاولى : البيض والعسل
طريقة تحضير الخلطة :
يتم عمل هذا الماسك عن طريق خلط ملعقة كبيره من العسل مع صفار بيضة واحده، ويُدهن على الشعر من الجذور حتى الأطراف، ويترك على الشعر لمدة نصف ساعة، ثم يتم غسل الشعر جيدًا، ثم تنشيفه، ويتم وضع عليه زيت خروع لدهان جذور الشعر لمنع تساقطه.
الخلطة الثانية: :وصفة الزبدة وصفار البيض لتنعيم الشعر
المكونات :
ملعقة كبيرة زبدة
فنجان زيت الزيتون
وصفار البيض
طريقة تحضير:
اخلطي هذه المكونات جيدا وضعيهم في شعرك لمدة اكثر من 3 ساعات
كرري خلطة لتنعيم الشعر مرة كل اسبوع وستلاحظين نعومة شعرك ونموه بسرعة.
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