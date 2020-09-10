تعيين "سيدة القطار" بـ"قومي المرأة" في الغربية تقديرا لموقفها مع الجندي

علاقات و مجتمع

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قررت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، تعيين السيدة صفية إبراهيم المعروفة إعلاميا بـ"سيدة القطار"، عضوة بفرع المجلس بمحافظة الغربية، وسوف يتم استقبالها الأسبوع المقبل بمقر المجلس لتكريمها.

جاء ذلك عقب موقف "صفية" التي دافعت عن جندى أثناء تواجدها بالقطار رقم 948 المتجه من المنصورة إلى القاهرة أمس، حينما حدثت مشادة بين الجندى وكمسري ورئيس القطار الذى أصر على أن يدفع قيمة التذكرة أو النزول من القطار، لتدفع السيدة صفية إبراهيم قيمة التذكرة 22 جنيها لحل المشكلة بشكل سريع.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي خالص الشكر والتقدير للسيدة صفية خلال حديثها معها تليفونيا، قائلة: "انتى نموذج مشرف للمرأة المصرية والأم الجدعة التى تتمتع بالقيم المصرية الأصيلة، نشكرك جميعا من قلوبنا".