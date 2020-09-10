علاقات و مجتمع
قالت ماجدة محمود، مقررة المجلس القومي للمرأة بالجيزة، إن موقف السيدة صفية إبراهيم والمعروفة إعلاميًا بـ"سيدة قطار المنصورة" تجاه المجند، يثبت دور المرأة المصرية ومشاركتها الإيجابية في جميع المواقف.
وأوضحت "محمود"، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن للمرأة دائمًا ما تقف بشجاعة في كل المواقف، كما أن حنانها وعطاءها يظهر، وهو ما حدث في موقف "الكمسري والجندي"، موضحة أن أي مرأة بسيطة في هذا الموقف كانت ستتخذ نفس الموقف.
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة، قد تقدمت بخالص الشكر والتقدير لـ"السيدة المصرية العظيمة"، التي شهدت الواقعة في القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، مؤكّدة أنَّ ما فعلته هو "تعبير عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة".
كانت هذه تفاصيل خبر "قومي المرأة" عن "سيدة القطار": المصريات حاضرات في كل المواقف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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