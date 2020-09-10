"قومي المرأة" عن "سيدة القطار": المصريات حاضرات في كل المواقف

علاقات و مجتمع

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قالت ماجدة محمود، مقررة المجلس القومي للمرأة بالجيزة، إن موقف السيدة صفية إبراهيم والمعروفة إعلاميًا بـ"سيدة قطار المنصورة" تجاه المجند، يثبت دور المرأة المصرية ومشاركتها الإيجابية في جميع المواقف.

وأوضحت "محمود"، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن للمرأة دائمًا ما تقف بشجاعة في كل المواقف، كما أن حنانها وعطاءها يظهر، وهو ما حدث في موقف "الكمسري والجندي"، موضحة أن أي مرأة بسيطة في هذا الموقف كانت ستتخذ نفس الموقف.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة، قد تقدمت بخالص الشكر والتقدير لـ"السيدة المصرية العظيمة"، التي شهدت الواقعة في القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، مؤكّدة أنَّ ما فعلته هو "تعبير عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة".