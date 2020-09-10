داليا البحيري بفستان أبيض جريء وتاتو (صور)

لايف ستايل

شاركت الفنانة داليا البحيري متابعيها بعدة صور جديدة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الفنانة بفستان أبيض جريء دون نقوشات، تميز بكونه قصير ومفتوح، وبموديل الأوف شولدر، الذي أظهر التاتو الخاص بها، حيث جاء الفستان من تصميمها.

واعتمدت الفنانة على المكياج الهادئ بألوان النيود، بتوقيع خبيرة التجميل آية سُليمان، مع الهايلايتر الذهبي، التي استخدمته للوجه والجسم.

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وعقبت الفنانة: "لا تقارن حياتك بالآخرين، لا يوجد مقارنة بين الشمس والقمر، فهي تضيء عندما يحين الوقت".

وتفاعل العديد من المتابعون مع الصور مشيدين بإطلالتها ومظهرها.

وكانت الفنانة تحدثت من قبل عن 3 وقائع تحرش تعرضت لها، موضحة أنها أخذت حقها في وقتها تجاه المتحرش.

وكشفت "داليا"، عن ذلك خلال لقائها مع الإعلامية إنجي علي، على برنامج "أسرار النجوم"، المذاع عبر إذاعة "نجوم إف إم"، بأن وقائع التحرش التي تعرضت لها كانت في أماكن مختلفة سواء في الشارع أو على البحر: "حد يعمل نفسه خبط فيا بطريقة مش لطيفة.. مرة كنت على البحر وواحد معدي خبط فيا وحسيت كأنه لمسني بطريقة مش لطيفة.. ضربته وخدت حقي بإيدي في ساعتها.. استغربت في مرة إني لما ضربت واحد على قفاه خد الضربة ومشي.. جبان.. ومبصش حتى وراه لأنه عارف اللي عمله".