أول صورة لزوجة حمو بيكا في حفل الزفاف

لايف ستايل

شارك مصمم الأزياء إسلام سعد، المسؤول عن إطلالة المطرب الشعبي حمو بيكا وزوجته، أول صورة لإطلالة العروس "زوزو" وذلك عبر خاصية "الاستوري" على حسابه الشخصي "الإنستجرام".

وأظهرت الصورة العروس، بفستان منفوش، من الجوبير المُرصع بالفصوص اللامعة، جاء بأكمام من الشيفون، المُرصعة بالفصوص، بتصميم "الأوف شولدر".

مع طرحة شيفون بيضاء طويلة، وتاج مُرصع بالفصوص.

كما تألقت العروس بفورمة شعر كلاسيكية عالية، مع مكياج سموكي بألوان النيود.

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وأكد "المُصمم" لـ"هُن" أنها من المقرر أن ترتدي فستانا آخر، وإن زوجته المُصممة إسراء خالد شاركته بالتصميم.

وكان إسلام سعد، مصمم الأزياء، والمسؤول عن تصميم إطلالة المُغني الشعبي، قال إنه من المُقرر ارتداء بدلتين خلال الزفاف، وليس بدلة واحدة.

وأضاف "سعد" لـ "هُن": "حمو هيلبس في البداية بدلة بيضاء، مصنوعة من خامة الجاكار، مزودة ببيبون ولياقة باللون الأسود، المصنوعين من الستان والقطيفة".

وتابع: "أما الإطلالة التانية، هتكون بدلة سودا، لكن هيظهر بستايل هندي".

وأكد "سعد" الذي رفض الكشف عن تكلفة الإطلالتين، أنهما تكلفتا مبلغا مرتفعًا، قائلًا: "التصميمات خدت من 3 أسابيع لشهر، وكلفت مبلغ كبير جدًا".