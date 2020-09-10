حمو بيكا ببدلة الزفاف: "أنا لسه مشوفتش العروسة" (صور)

علاقات و مجتمع

شارك مصمم الأزياء إسلام سعد، المسؤول عن إطلالة المطرب الشعبي حمو بيكا، وعروسه بحفل الزفاف، بعدة لقطات مصورة تجمعه بالفنان قبل الزفاف مباشرة.

وأظهرت الصورة، تألق الفنان ببدلة بيضاء اللون، حيث ابتعد عن اللون الأسود التقليدي، مع رابطة عنق سوداء.

وتحدث "بيكا" خلال المقطع الذي شارك به الأخير عبر خاصية "الاستوري" على حسابه الشخصي "الإنستجرام"، قائلًا: "أحسن مصمم ومبقاش فيه بطن أهو، وعروستي كمان متصمملها فستانين".

وتابع: "أنا لسة مشوفتهاش ولا شفتهم لحد دلوقتي".

Advertisements

وكان إسلام سعد، مصمم الأزياء، والمسؤول عن تصميم إطلالة المُغني الشعبي، إنه من المُقرر ارتداء بدلتين خلال الزفاف، وليس بدلة واحدة.

وقال "سعد" لـ "هُن": "حمو هيلبس في البداية بدلة بيضاء، مصنوعة من خامة الجاكار، مزودة ببيبون ولياقة باللون الأسود، المصنوعين من الستان والقطيفة".

وتابع: "أما الإطلالة التانية، هتكون بدلة سودا، لكن هيظهر بستايل هندي".

وأكد "سعد" الذي رفض الكشف عن تكلفة الإطلالتين، إنهم تكلفا مبلغ مرتفعًا، قائلًا: "التصميمات خدت من 3 أسابيع لشهر، وكلفت مبلغ كبير جدًا".

وكان أعلن "بيكا" عبر بث مباشر على حسابه على "فيس بوك"، عن فرحه، مؤكدًا: "الفرح كان من المقرر له أن يقام في التاسع من سبتمبر (في مكان عام).. لكن بعد قرار الإلغاء خوفًا من جائحة كورونا، تم الاتفاق على إقامة الفرح في العاشر من سبتمبر في البيت، مع أسرتي".