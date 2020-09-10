رضوى الشربيني: المحجبة أحسن من غيرها 100 ألف مرة واللى بشعرها شيطانها أشد منها

علاقات و مجتمع

أثارت الإعلامية رضوى الشربيني، حالة من الجدل، بعد توجيهها رسالة لإحدى الفتيات تُفكر في نزع الحجاب عقب سنوات من ارتدائه، خلال إحدى حلقاتها ببرنامجها "هي وبس" المُذاع على فضائية cbc سفرة.

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وعلقت "الشربيني": "إوعي تقلعي الحجاب، المحجبة أحسن مني وأحسن من اللي مش محجبة 100 ألف مرة".

وتابعت: "المحجبة أحسن عند ربنا من غيرها، لأن اللي مش محجبة شيطانها أشد منها، فمتخليش شيطانها يأثر عليكي وتخلعيه".

وسرعان ما تفاعل المتابعون مع رأي رضوى، بين المُتفق مع حديثها، ومنتقديها واصفين حديثها بأنه حكم على المظهر، في حين وجه البعض لها عدة تعليقات تدعوها لارتدائه.