الامارات | فيديو.. تامر حسني يرقص "بالبنط العريض" والجسمي يهنيء

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر الفنان الإماراتي حسين الجسمي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو ظهر فيه النجم تامر حسني برفقة عمال أحد المطاعم وهو يشاركهم الرقص على ألحان أغنية الجسمي "بالبنط العريض."وعلق الجسمي على الفيديو قائلاً "ربنا يسعدكم أكثر وأكثر وألف مبروك العمل الجديد يا صديقي العزيز تامر حسني"

وكان الفنان تامر حسني قد ظهر في الفيديو الجديد مع عمال أحد المطاعم تلبية لرغبة عدد منهم في في التقاط صورة تذكارية معه إلا أنه وبعد الصورة تبادل الرقص معهم على ألحان أغنية "بالبنط العريض" للفنان حسين الجسمي، الأمر الذي تجاوب معه عدد واسع من متابعي النجم ومحبيه في مصر ولفتة إنسانية رائعة تليق بأخلاق الفنان تامر حسني الملقب بنجم الجيل. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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