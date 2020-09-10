الامارات | حمو بيكا إلى القفص الذهبي اليوم بعد تأكيد إلتزامه بشروط السلامة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد صعوبات واجهها فنان المهرجانات "حمو بيكا" في الحصول على تصاريح إقامة حفل زفافه، ورفض السلطات الأمنية منحه التصاريح اللازمة خوفا من تبعات الامر وسط جائحة كورونا، نجح الفنان الشعبي في الحصول على التصاريح اللازمة لإقامة حفل زفافه اليوم في الإسكندرية، بحضور نجوم الأغنية الشعبية ومع التأكيد على التزامه بعدد محدد من الضيوف والمدعوين، و تطبيق شروط السلامة الصحية، بحسب عدد من المواقع الفنية، ومنصات التواصل الاجتماعي.

وكانت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية قد رفضت سابقا، منح بيكا تصاريح لحفل الزفاف خشية حضور أعداد غفيرة وانتشار الفيروس الذي يتنافى مع الإجراءات المشددة التي تتخذها الحكومة المصرية لوقف انتشار عدوى فيروس كورونا .

وذكرت مصادر فنية مطلعة مقربة من الفنان حمو بيكا أنه من المقرر حضور أهل العروسين وعدد قليل من أصدقاء بيكا، وسوف يحييه مجموعة من نجوم الغناء الشعبي، يأتي على رأسهم محمود الليثي، ورضا البحراوي. في الوقت الذي كان من المقرر إقامة حفل زفافه أمس الأربعاء قبل أن يتم تأجيله لمدة 24 ساعة في محاولة منه للحصول على موافقة أجهزة الدولة المصرية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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