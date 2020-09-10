طرق مختلفة ستجعلكِ ترتدين البناطيل الليجيز لأي مناسبة

كل شخص لديه من بنطلون الليجينز leggings الأسود في خزانة ملابسهم التي يرتدونها حرفياً لكل شيء في الخروجات إلى صالة الألعاب الرياضية وللعمل أيضاً، لأنها تجعل مظهر ساقيك تبدو رائعة.

يعتبر الليجينز من أهم القطع الأساسية ولكن يمكنك جعلها مناسبة مع أي شيء ولكن من خلال أخذ إشارات التصميم من المشاهير الأكثر أناقة والمؤثرين على نطاق واسع.

ارتديها مثل كيم كارداشيان وانحني إلى المعادن العاكسة في إطلالة كاملة أو جربي مظهر مثل مايلي سايروس مع بنطلون ضيق مطبوع غير تقليدي.

في الأساس، لا يمكنك أن تخطىء في ارتداء الملابس الرياضية، حافظي على مظهرك الرياضي منعشاً مع بناطيل الليجينز اللطيفة لتجربتها على الفور.

ارتدي بنطلونك الليجينز الرياضي بالون أرجواني فاتح بدلاً من الأسود الكلاسيكي، قومي بتنسيقه مع أحذية كلاسيكة بألوان النيون خضراء لإطلالة مريحة ورائعة في نفس الوقت.

لديكِ هاتين القطعتين الكلاسيكيتين في خزانتك؟ حسناً، أولاً : ارتدي القميص الأبيض وقومي برفع الأكمام بشكل فوضوي نوعاً ما، مع حقيبة خصر رياضية التي يمكن أن تناسب مع هاتفك وماكياجك ليوم واحد في الخارج، الكعب العالي يعطي الأساسيات مظهراً مصقولاً ونظيفاً.

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ظهرت عارضة الأزياء Iskra Lawrence وهي ترتدي بنطلون ليجينز بيج، اختاري مثلها ظلاً محايدة لا يجعلكِ تبدين عارية وقومي بإقرانها مع سترة طويلة بنفس اللون لتبدو إطلالتك مثالية.

من الواضح أن كيم كارداشيان Kim Kardashian لا تغادر المنزل أبداً دون أن تبدو الكاميرا جاهزة، هنا ترتدي بنطلون ليجينز لامع باللون الرمادي الفولاذي وسترة واقية، تمنحها الأحذية البيضاء مظهراً رائعاً للحفاظ على إطلالتها طازجة.

الشعارات في كل مكان، تأكدي من أنها على الليجينز الخاص بكِ أيضاً، نحن نحب أيضاً اللون الأصفر الزبدي الناعم لهذه الإطلالة فوق الملابس الرياضة، فهي تعطي نظرة جريئة مع لمسة أكثر نعومة.

تأخذ مايلي سايروس Miley Cyrus خلط النقشات إلى المستوى التالي، لتجربة هذه الإطلالة، تأكدي من أن جميع النقشات الخاصة بكِ من نفس درجات الألوان، ارتديهم واضيفي حذاء رائع لإكمال المظهر.

هذا الزي هو المثالي! ارتدي هودي برسومات مع الليجينز القصير، ثم ارتدي حذاء عالي الكعب بدرجة لون زاهية مثل الأحمر، ارتدي زوج من النظارات المثالية وستكونين جاهزة للكاميرا في أي وقت

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