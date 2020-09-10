صور.. نشرة الموضة: درة تخطف الأنظار وريا أبي راشد تتألق بالأسود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم:

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ريهام عبد الغفور

احتفلت الفنانة ريهام عبد الغفور بعيد ميلادها من خلال مشاركتها لجمهورها مجموعة من الصور الجديدة لها والتي بدت فيها مميزة حيث مزجت في إطلالتها بين الأناقة والأنوثة.

ارتدت ريهام فستانا كت بليسييه موف عند الركبة، واعتمدت لوك مكياج تناسب مع لون الفستان وفي نفس الوقت أبرز ملامحها.

درة تستعرض أناقتها

كالعادة تخطف الفنانة التونسية درة الأنظار بإطلالاتها المميزة دائمًا سواء في ملابسها الكاجوال أو الفساتين.

وفي أحدث إطلالها لها ظهرت وهي تستعرض أناقتها على يخت، وترتدي شميز أبيض ونسقت معه جيبة شاطئ مقلمة، لونها الأساسير تركواز ولون القلم أبيض وذهبي، وبها فتحة من المنتصف.

ريا أبي راشد بإطلالتين

تنشر مقدمة البرامج اللبنانية ريا أبي راشد باستمرار صورا لها على إنستجرام خاصًة في الفترة الأخيرة منذ بدء مهرجان البندقية السينمائي.

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وظهرت في إحدى الصور وهي ترتدي فستانا أسود طويل مجسم على جسدها مصنوع من قماشة لامعة وبدى مناسب جدًا لها حيث أظهر رشاقة جسدها.

وفي إطلالة أخرى ظهرت بفستان طويل بيبي بلو مرصع بفصوص لامعة، وانتعلت معه سليبر فضي.

علا رشدي تتألق في الكاجوال:

اعتادت الفنانة علا رشدي أن تشارك جمهورها بلحظات كثيرة من حياتها وتوثقها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وفي أحدث ظهور لها اعتمدت على إطلالة كاجوال ارتدت فيها بلوزة بيضاء كت مزينة بكرانيش على الكتف مع بيبر بانت كافيه، واعتمدت مع هذا اللوك على الشعر الكيرلي.

رضوى الشربيني بلوك كلاسيكي

تنشر الإعلامية رضوى الشربيني صور من إطلالتها بحلقات برنامج هي وبس المذاع على فضائية سي بي سي سفرة.

تتألق رضوى في كل حلقة بلوك مختلفة، وفي إحدى الحلقات ارتدت بلوزة ساتان باللون الأحمر الناري ونسقت معها جيبة سوداء قصيرة وبدت في لوك كلاسيكي رائع.