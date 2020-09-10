هنا شيحة تحتفل بعيد ميلاد والدتها: كل سنة وانتي طيبة يا أحلى أم في الدنيا

علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة هنا شيحة بعيد ميلاد والدتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". ونشرت صورة قديمة لوالدتها مع أشقائها، وعلقت: "كل سنة وإنتي طيبة يا أحلى أم في الدنيا". ونشرت هنا صورة أخرى حديثة لها برفقة والدتها التقطتها مستخدمةً فيلتر طريفاً وعلّقت عليها: "بتلعبي معايا في أي وقت، شقية زيي". Advertisements يُشار إلى أن الفنانة حلا شيحة هنأت والدتها بعيدها أيضاً من خلال حسابها الخاص في "إنستجرام"، ولهذا نشرت صورة لها مع التعليق: "ندودة كل سنة وانتِ طيبة وبصحة وبخير يا أجدع ست وأطيب أم. لو فيا طيبة زي ما بيقولوا وضحكة من القلب وبساطة تبقي منك يا أمي انتِ زرعتِ جوانا البساطة والحب والطيبة والنقاء اللي مبقاش موجود قوي الأيام دي حبيبتي يا أحن لمسة في الدنيا كلها بحبك يوم 9/9 أجمل يوم لأنه يوم ميلادك". يذكر أن الفنانة شاركت رمضان الماضي في بطولة مسلسل "شاهد عيان" أمام الفنان حسن الرداد.

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