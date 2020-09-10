كورونا اليوم.. الكمامات قد تصبح "لقاحا" و7 علامات على وصول الفيروس للدماغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 9 أشهر على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

هل يمكن أن تكون الكمامات لقاحا أساسيا ضد كورونا؟

في ظل عدم توفر لقاح يحارب الفيروس، يزعم العلماء أن الاستخدام المكثف لأقنعة الوجه قد يكون بمثابة نوع من "اللقاح" الخام ضد فيروس كورونا عن طريق تعريض الناس بشكل متكرر لكميات صغيرة من فيروس كوفيد-19، بهذه الطريقة قد يدرب أجسامهم على التعرف عليه ومكافحته، مما يؤدي إلى تحصينهم بشكل فعال، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

تم نشر هذه الدراسة من قبل علماء من جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة في مجلة نيو إنجلاند الطبية، لكن من غير المحتمل أن يتم إثبات هذه النظرية، لأن ذلك سيتطلب تعريض الأشخاص الذين يرتدون أقنعة وبدون أقنعة للفيروس في التجارب السريرية، وهو أمر غير أخلاقي.

والنظرية قد تفسر جزئيًا سبب وفاة عدد أقل من الأشخاص أو إصابتهم بأمراض خطيرة بفيروس كورونا في المراحل المتأخرة من الوباء وفي شرق آسيا، حيث تنتشر الكمامات.

7 علامات تشير إلى أن "كورونا" أصاب دماغك

لديك سكتة دماغية أو أعراض تشبهها

إذا كنت تعاني من "مشكلة في التحدث والفهم"؛ شلل أو تنميل في الوجه أو الذراع أو الساق؛ أو مشاكل مفاجئة في الرؤية"، حسب "Mayo Clinic".

وتُظهر الدراسات أن السكتات الدماغية المرتبطة بـ كوفيد-19 وهي نتيجة لزيادة التجلط وحتى الشباب الذين ليس لديهم عوامل خطر سابقة للإصابة بالسكتة الدماغية يعانون من جلطات في شرايين الدماغ"، أحيانًا على الفور، وأحيانًا بعد 10 أيام من الإصابة.

لديك هذيان

إذا كنت تعاني من الهذيان "حالة ذهنية مضطربة بشكل حاد تتميز بالأوهام وعدم تماسك الفكر والكلام" فاتصل بطبيبك لأنه قد يكون علامة على كوفيد-19.

في بعض الحالات، كان المرضى يعانون من الهذيان حتى قبل الإصابة بالحمى أو أمراض الجهاز التنفسي، كما يقول الدكتور أليساندرو بادوفاني، الذي افتتح مستشفاه بجامعة بريشيا في إيطاليا لرعاية المرضى الذين يعانون من حالات عصبية، وفقًا لصحيفة نيويورك.

لديك صداع دائم

الصداع هو أحد أعراض كوفيد-19 الرسمية المدرجة من قبل مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منه الأمريكي، إلى جانب الحمى والقشعريرة والسعال الجاف وضيق التنفس وغيرها، عانى ممثل برودواي "داني بورستاين" من فيروس كورونا وكتب عن الأزمة: " الصداع كان مثل مطرقة داخل رأسي".

تعاني من نوبة

إذا كنت تعاني من "ارتباك مؤقت، حركات اهتزازية لا يمكن السيطرة عليها في الذراعين والساقين، فقدان الوعي أو الإدراك، أو أعراض مثل الخوف أو القلق" وفقًا لمايو كلينك، اتصل بأخصائي طبي على الفور.

قام باحثون من جامعة سينسيناتي بمراجعة الأعراض العصبية لدى مرضى كوفيد-19 ووجدوا أن تسعة في المائة من فريقهم عانوا من نوبة.

تعاني من دوار

أربعة في المائة على الأقل من مرضى كوفيد-19، وفقا لدراسة جامعة سينسيناتي، يعانون من الدوار، قد يكون هذا بسبب انخفاض مستويات الأكسجين التي تصل إلى عقلك.

فقدت حاسة الشم أو التذوق "وهذا جديد"

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يعد فقدان حاسة الشم أو التذوق أحد الأعراض الرسمية لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وهو أيضًا حالة عصبية.

توصلت دراسة جديدة إلى أن حاسة الشم تتضاءل غالبًا بحلول اليوم الثالث من الإصابة بفيروس كورونا، كما يفقد العديد من المرضى حاسة التذوق في نفس الوقت.

تغير حالتك العقلية

إذا واجهت "تغيرًا في الأداء الفكري والعاطفي والنفسي والشخصي، مصحوبًا عادةً بتغييرات سلوكية، فقد يكون لديك "اعتلال الدماغ"، وهو مصطلح شائع لمرض يصيب الدماغ. أحد الأمثلة الواقعية.

ذكرت مريضة بكوفيد -19، عاملة طيران، لصحيفة نيويورك تايمز، "أنها كانت مرتبكة، واشتكت من صداع؛ وأظهرت فحوصات الدماغ تورمًا والتهابًا غير طبيعي في عدة مناطق، مع مناطق أصغر حيث ماتت بعض الخلايا.

أشياء ضرورية يجب ألا تخلو الحقيبة المدرسية منها في زمن كورونا

وفي إطار خطة التعايش مع الفيروس، من المهم تحصين الأطفال بتعقيم أدواته اليومية والأدوات التي يستخدمها في المدرسة.

ولهذا احرصي أن تعطي لطفلك أشياء للتعقيم والنظافة اليومية في حقيبته، حتى تضمني ابتعاد البكتيريا والفيروسات عنه قدر الإمكان.

صابونة.

كحول.

مناديل مبللة.

مناديل عادية.

علبة لحفظ الطعام.

ملاعق بلاستيكية.

طريقة تعقيم الحقيبة المدرسية:

الحقائب الجلد:

تعد من أسهل أنواع الحقائب في التنظيف لأنها تجف بسرعة، وضمان تطهيرها بطريقة صحيحة، يجب استخدام المطهرة التي تحتوي على 70% كحول، ومسحها من الداخل والخارج.

الحقائب القماش:

يكون من خلال غسلها بالماء الدافئ والصابون من الداخل والخارج، أو بقطعة قماش ومناديل معقمة أو مطهرة.

وفي تطهير الحقائب يجب التركيز على المناطق التي يتم لمسها بكثرة سواء باليدين أو الأرض أو الأسطح المتسخة.

واحرصي ألا تهزي الحقيبة قبل التطهير لأن هذا يساعد على انتشار الفيروس في الهواء.

ويفضل استخدام المياه الدافئة والصابون لقتل الفيروسات الموجودة بالحقيبة، وغسل اليدين جيدًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية عقب الانتهاء من تطهير الحقيبة.