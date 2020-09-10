احذر.. 7 علامات تشير إلى أن "كورونا" أصاب دماغك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

قد تعتقد أن فيروس كورونا هو مرض تنفسي يهاجم رئتيك، لكن الأطباء والعلماء والمرضى يكتشفون أنه قد يصيب دماغك أيضًا، ما يؤدي إلى أعراض عصبية مزعجة لدى الأشخاص من جميع الأعمار.

يستعرض "الخليج 365" 7 علامات تشير إلى أن كورونا أصاب دماغك.

لديك سكتة دماغية أو أعراض تشبهها

إذا كنت تعاني من "مشكلة في التحدث والفهم"؛ شلل أو تنميل في الوجه أو الذراع أو الساق؛ أو مشاكل مفاجئة في الرؤية"، حسب "Mayo Clinic".

وتُظهر الدراسات أن السكتات الدماغية المرتبطة بـ كوفيد-19 وهي نتيجة لزيادة التجلط وحتى الشباب الذين ليس لديهم عوامل خطر سابقة للإصابة بالسكتة الدماغية يعانون من جلطات في شرايين الدماغ"، أحيانًا على الفور، وأحيانًا بعد 10 أيام من الإصابة.

لديك هذيان

إذا كنت تعاني من الهذيان "حالة ذهنية مضطربة بشكل حاد تتميز بالأوهام وعدم تماسك الفكر والكلام" فاتصل بطبيبك لأنه قد يكون علامة على كوفيد-19.

في بعض الحالات، كان المرضى يعانون من الهذيان حتى قبل الإصابة بالحمى أو أمراض الجهاز التنفسي، كما يقول الدكتور أليساندرو بادوفاني، الذي افتتح مستشفاه بجامعة بريشيا في إيطاليا لرعاية المرضى الذين يعانون من حالات عصبية، وفقًا لصحيفة نيويورك.

لديك صداع دائم

الصداع هو أحد أعراض كوفيد-19 الرسمية المدرجة من قبل مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منه الأمريكي، إلى جانب الحمى والقشعريرة والسعال الجاف وضيق التنفس وغيرها، عانى ممثل برودواي "داني بورستاين" من فيروس كورونا وكتب عن الأزمة: " الصداع كان مثل مطرقة داخل رأسي".

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تعاني من نوبة

إذا كنت تعاني من "ارتباك مؤقت، حركات اهتزازية لا يمكن السيطرة عليها في الذراعين والساقين، فقدان الوعي أو الإدراك، أو أعراض مثل الخوف أو القلق" وفقًا لمايو كلينك، اتصل بأخصائي طبي على الفور.

قام باحثون من جامعة سينسيناتي بمراجعة الأعراض العصبية لدى مرضى كوفيد-19 ووجدوا أن تسعة في المائة من فريقهم عانوا من نوبة.

تعاني من دوار

أربعة في المائة على الأقل من مرضى كوفيد-19، وفقا لدراسة جامعة سينسيناتي، يعانون من الدوار، قد يكون هذا بسبب انخفاض مستويات الأكسجين التي تصل إلى عقلك.

فقدت حاسة الشم أو التذوق "وهذا جديد"

يعد فقدان حاسة الشم أو التذوق أحد الأعراض الرسمية لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وهو أيضًا حالة عصبية.

توصلت دراسة جديدة إلى أن حاسة الشم تتضاءل غالبًا بحلول اليوم الثالث من الإصابة بفيروس كورونا، كما يفقد العديد من المرضى حاسة التذوق في نفس الوقت.

تغير حالتك العقلية

إذا واجهت "تغيرًا في الأداء الفكري والعاطفي والنفسي والشخصي، مصحوبًا عادةً بتغييرات سلوكية، فقد يكون لديك "اعتلال الدماغ"، وهو مصطلح شائع لمرض يصيب الدماغ. أحد الأمثلة الواقعية.

ذكرت مريضة بكوفيد -19، عاملة طيران، لصحيفة نيويورك تايمز، "أنها كانت مرتبكة، واشتكت من صداع؛ وأظهرت فحوصات الدماغ تورمًا والتهابًا غير طبيعي في عدة مناطق، مع مناطق أصغر حيث ماتت بعض الخلايا.