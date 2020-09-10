اكتشفي الجلد الناعم صيحة ما قبل خريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 سبتمبر 2020 04:44 مساءً - تتربع أزياد الجلد الناعم على عرش الموضة واعتمدته العديد من دور الازياء كصيحة الموسم.

تألّقي بأسلوب جريء من خلال موضة الجلد في مجموعات ما قبل الخريف، وحضّري نفسك لاستقبال الشتاء بهذه الصيحة الملفتة والمميّزة التي تأتي من عبق موسم البرد والتي تعكس دفئا لا مثيل له.

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اجماع المصممين عليها

Barbara Bui

مصممون كثر اعتمدوا هذه الصيحة وركزوا عليها في موسم ما قبل خريف 2020 وعلى رأسهم باربرا بوي Barbara Bui وباي مالين بيرجر By Malene Birger وإترو Etro وإيزابيل ماران Isabel Marant وسالفاتوري فيرّاغامو Salvatore Ferragamo وغيرهم كثر... هذا الاجماع لفت أنظارنا خصوصاً أن كل دار قدمته وفقاً لطريقتها الخاصة ووفق تصورها الخاص بامرأة الموسم.

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كيف ترتدين صيحة الجلد

ETRO



هناك أساليب وطرق عديدة لارتداء الجلد، الا أن أكثر الطرق عصرية ولياقة هي التالية:



- نسقي مع الجلد أكسسوارات ذهبية اللون لأنها ستليق به حتماً.

- اعتمدي الجلد اللماع ولا تترددي لأنه من أبرز الصيحات هذا الموسم.

- اختاري أكسسواراتك من جلود الحيوانات كجلد الحية والتمساح.

- لا تخافي من اعتماد الجلد الملون لانه صيحة أساسية في موضة ما قبل خريف 2020.

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