مجوهرات فيروز اعتمدتها النجمات من أحدث الصيحات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 سبتمبر 2020 04:44 مساءً - يتسم حجر الفيروز بجاذبية خاصة ولا تنتهي موضته بمرور السنين.، كما يعدّ من أقرب الأحجار لقلوب النساء.

اعتمدت بعض النجمات مجوهرات مرصعة بحجر الفيروز ولونه الأزرق الجذاب، وسوف نطلعك على اجمل مجوهرات النجمات المرصعة بالفيروز فضلاً عن التصاميم المميزة التي قدمتها أشهر ماركات المجوهرات.



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مجوهرات فيروز بوحي من النجمات

هيفاء وهبي



اعتمدت بلقيس فتحي مجوهرات معدنية مرصعة بأحجار ملونة ومنها حجر الفيروز، والتي تناسبت مع إطلالتها الصيفية المفعمة بالحيوية.



كذلك اختارت سيرين عبد النور أقراط مرصعة بحجر الفيروز لتتناغم مع فستانها الأزرق الأنيق.



واختارت هيفاء وهبي خاتم معدني مرصع بحجر الفيروز الأزرق بتصميم فخم في إطلالة شرقية جذابة.

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مجوهرات فيروز من أشهر الماركات

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Chopard



قدمت العديد من ماركات المجوهرات تصاميم مرصعة بحجر الفيروز الأخاذ.



أحببنا مجوهرات دار بوشرون Boucheron المرصعة بالفيروز، مقل الأقراط والقلادة والخاتم فضلاً عن التصاميم المستوحاة من الورود بالذهب والوردي والألماس.



وقدمت ماركة شوبارد Chopard مجوهرات فيروز بتصاميم القلب سواء القلادات أو الأساور أو الأقراط او الخواتم.



وقدمت ماركة بياجيه Piaget مجوهرات مرصعة بالفيروز مثل السلاسل الذهبية أو الأساور.



وللمرأة التي تبحث عن تصاميم عصرية، قدمت ماركة تيفاني آند كو Tiffany & Co تصاميم جذابة بالذهب الأبيض والوردي مع حجر الفيروز.



وأعجبتنا مجوهرات فان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels المرصعة بالفيروز، سواء المجوهرات بالذهب الأبيض أو الوردي.

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