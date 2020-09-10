مكياج عيون الستراس بالخطوات..لمسة جريئة مفعمة بالأنوثة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 سبتمبر 2020 04:44 مساءً - عادت مؤخرًا صيحة تزيين العينين بالستراس، حيث شهدنا استخدامًا كثيفًا للأحجار اللامعة والكريستال مع المكياج، ولا سيّما على العين، وانتقلت هذه الموضة من العروض العالمية إلى صور النجمات والمدونات العربيات على مواقع التواصل الاجتماعي، فتعرفي معنا بالخطوات على كيفية تطبيقه.



مكياج العينين البني مع الستراس

مكياج العينين البني مع الستراس



تعددت طرق استخدام الأحجار اللامعة كأكسسوار على العين، ولكن إن كنتِ ذات بشرة حِنْطِيَّة أو تفضلين غالبًا استعمال المكياج بتدرجات الألوان الترابية فيمكنك -عزيزتي- استعمال مكياجك اليومي وتطبيق الستراس عليه، كاستخدام اللون البني في طلاء الشفاه والآيشادو مع البلاشر الزهري ثم إضافة الستراس الذهبي على العينين، ولتثبيته استخدمي الغراء الخاص بالرموش الصناعية، ووزعي الستراس بالشكل الذي تفضِّلينه على زاوية العين الداخلية والخارجية، ويمكن إضافة المزيد من الستراس بدرجة مختلفة كالأزرق الفيروزي أو أي لون يناسب ألوان إطلالاتك.

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مكياج باستعمال النجوم

مكياج باستعمال النجوم



إن كانت النجوم من الأدوات المفضلة لك في التزيُّن بالمكياج أو المناكير، فيمكننا أن نلهمك عدة طرق للتزين بها، بأسلوب عصري يحاكي أحدث خطوط الموضة في المكياج. ولإطلالة بسيطة وتطبَّق بسهولة، تحتاجين إلى مكياج ناعم يبدأ بكريم الأساس والكونسيلر المفضلين لديك والمناسبين للون بشرتك، مع رسم الحاجبين وترتيبهما، ثم استخدام تدرجات الزهري في الآيشادو والبلاشر، وبعدها قومي برسم عينيك بالكحل الأسود من الداخل والخارج؛ لتحددي شكلهما جيدًا، واجعلي من هذا الخط قاعدة لتثبيت الرموش الصناعية، وذلك برسمة الكحل على شكل عيون القطة؛ لإعطاء العين طابعًا محبّبًا، ثم لوِّني أسفل عينيك بالأخضر اللامع، وأضيفي له النجوم بذات اللون. ولإطلالة أخرى أكثر عصرية وجرأة، قومي باستخدام الآيشادو الأخضر في مدمع العين والبنفسجي أسفل الحواجب، واحرصي على رسم الحواجب وترتيبها ثم ارسمي رسمة مسحوبة للعين باستخدام الكحل السائل باللون الأسود، وزيِّني رموشك بالماسكرا، ثم زيني أطراف العينين من الآيلاينر بالنجوم الفضية، وأكملي جمالك بقلم الروج والبلاشر الزهريين أو بأي درجة محايدة تجعل التركيز على مظهر العينين أكثر.



مكياج زهري مزين بالستراس

مكياج زهري مزين بالستراس



تفضِّل غالبية الفتيات استعمالَ المكياج الزهري في إطلالاتهن، فإن كنتِ تريدين تطبيق هذه الصيحة باستعمال المكياج الزهري، فيمكنك رسم عينيك بتدرجات الزهري اللامع، وتزيينهما بقلم الآيلاينر الأسود، ثم استخدام الرموش الاصطناعية، وننصحك بتطبيق الماسكرا على كل من رموشك الصناعية والحقيقية؛ حتى تدمجيهما معًا ويصبح مظهرهما أكثر طبيعية، ولا تنسي وضع الماسكارا على رموش الجفن السفلي وبعدها زيني عينيك بالستراس الفضي، وأكملي جمالك بأحمر الشفاه والخدين باللون الزهري، كما انتشرت طريقة أخرى لتطبيق مكياج الستراس، وهي تلوين العين بأكملها باللون الزهري، ثم ارسمي بقلم الكحل السائل آيلاينر مجنحًا عند الجفن العلوي المتحرك، مع تطبيق حبوب الستراس بشكل متناثر على العين.

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