مكياج يومي ناعم خلال 5 دقائق على طريقة جسيكا ألبا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 سبتمبر 2020 04:44 مساءً - افتتحت النجمة جسيكا ألبا Jessica Alba مؤخراً، قناتها الخاصة على يوتيوب YouTube، ومنذ ذلك الحين وهي تنشر مقاطع فيديو عن الموضة والجمال والمكياج. وفي أحدث فيديو لها، عرضت كيفية تطبيق مكياج يومي ناعم في أقل من خمس دقائق. فإذا كنت امرأة عاملة وتعانين من ضيق الوقت، قومي بتطبيق مكياجك اليومي بشكل سريع جداً، وذلك على طريقة النجمة جسيكا ألبا.



البرايمر ومصحح العيوب

قبل البدء بتطبيق المكياج، تقوم النجمة جسيكا ألبا بتنظيف بشرة وجهها باستخدام غسول لطيف للوجه، من ثم تبدأ مكياجها اليومي بوضع البرايمر من علامة HONEST: Everything Primer Matte، وهو برايمر خال من الزيوت يعمل على إخفاء العيوب على الفور، وتقليل ظهور المسامات والخطوط الدقيقة. بعدها، تقوم بتطبيق مصحح العيوب من العلامة نفسها: CCC Clean Corrective With Vitamin C Tinted Moisturizer SPF 30، فهو ذو مفعول ثلاثي، حيث يعمل على ترطيب البشرة وحمايتها من أشعة الشمس، وتوحيد لون البشرة وإخفاء العيوب. طبقي المستحضرين باستخدام أطراف أصابعك.

كريم الأساس والباودر

وللحصول على تغطية بشرة خالية من الشوائب والعيوب، تقوم النجمة جسيكا ألبا بتطبيق كريم الأساس من علامة HONEST: Everything Cream Foundation Compact، وهو فاونديشن كريمي بتركيبة مرنة وغير لامعة تنساب على البشرة لتمنحها مظهراً رائعاً. من ثم، تقوم بوضع بودرة الوجه Luminizing Glow Powder، التي تجعل بشرة وجهها مضيئة ومشرقة وأكثر توهجاً. وتضع ألبا هذه المستحضرات باستخدام فرشاة صغيرة ناعمة متبوعة بإسفنجة تجميل للتأكد من دمجها بسلاسة على البشرة.



الماسكرا وأحمر الشفاه

بعد الانتهاء من تغطية البشرة، تقوم النجمة جسيكا ألبا بوضع طبقات عدة من الماسكرا، وأحمر الشفاه باللون النيود القريب الى لون البشرة. وإذا كنت تخافين من سيلان المكياج، لا سيما خلال الأجواء الحارة، رشي القليل من مثبت المكياج.

