نصائح لـ"معازيم" زفاف حمو بيكا تجنبا للإصابة بكورونا: بلاش أحضان

علاقات و مجتمع

يستعد مغني المهرجانات الشعبية حمو بيكا، للاحتفال بزفافه اليوم في منزل أسرته، دون الكشف عن تفاصيل الحفل، مكتفيا بإعلانه عبر بث مباشر على حسابه بفيس بوك": "الفرح كان هيبقى 9 سبتمبر (في مكان عام)، لكن بعد قرار الإلغاء خوفًا من جائحة كورونا، اتفقنا على إقامة الفرح 10 سبتمبر في البيت".

ولم يعلن "بيكا" عدد الحضور والإجراءات المتخذة للوقاية من كورونا، والتي سبق وذكرت وزارة الصحة والسكان، نصائح للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، عبر "فيديو جراف"، على صفحتها بفيس بوك، ويجب على الحضور اتباعها، وهي كما يلي:

- لا سلام بالأيدي ولا قُبل أو أحضان.

- غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون.

- تجنب لمس العينين والأنف والفم بأيد غير نظيفة.

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- تغطية الأنف أثناء العطس أو السعال بمنديل ورقي.

- الحفاظ على التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن متر.

تفاصيل أزمة حفل زفاف حمو بيكا

وكان بيكا، دوّن عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: "فرحة حمو بيكا يوم 9/9 البيطاش إسكندرية شارع السلام، في انتظار كل الناس اللي بتحبنا".

وبعدها بساعات قليلة، أعلنت إدارة حي البيطاش بالإسكندرية، رفض إقامة حفل فرح حمو بيكا في الشارع، لظروف مواجهة فيروس كورونا، ليضطر مطرب المهرجانات لمناشدة المسؤولين لإحياء حفل زفافه بإحدى القاعات بالإسكندرية، وبالتحديد منطقة العجمي، وهو ما وافقت عليه إدارة الحي، شرط الالتزام بعدد محدد من الحاضرين، على أن يقتصر على الأسرة والأصدقاء فقط، بسبب انتشار جائحة كورونا، حسب ما ذكرت مصادر لـ"الوطن".

ووصل حمو بيكا إلى الإسكندرية مساء أمس قادما من القاهرة، لشراء مستلزمات الفرح من بدل وهدايا لعروسته، ومن المقرر أن يحضر أعضاء فريق حمو بيكا، إضافة لأبرز المطربين الشعبيين الذين تأكد حضورهم، مثل محمود الليثي ورضا البحراوي، ومجدي شطة، الذي أقسم على حضور الفرح رغم عدم توجيه دعوة له، وربما يتأكد حضور أسماء أخرى الساعات المقبلة.

وفرض حمو بيكا، السرية التامة على الفرح، كي لا يثير غضب إدارة حي العجمي وقوات الأمن.

ولن يستطيع مؤدي المهرجانات الغناء في فرحه، لمنعه من الغناء في الفرح بالميكروفون نظرا لعدم حصوله على إذن من نقابة الموسيقيين. بعد إعلانه رفض نقابة الموسيقيين وحي العجمي، منحه تصريحا لإقامة زفافه والغناء فيه منذ أيام.