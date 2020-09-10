"قومي المرأة" يبحث عن "سيدة القطار" لتكريمها: شهامة المصريات مش غريبة

علاقات و مجتمع

أعربت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، عن سعادتها الشديدة بالسيدة المصرية المعروفة إعلاميا باسم "سيدة القطار"، التي دافعت عن شاب أثناء وجودهما بالقطار رقم 948 المتجه من المنصورة إلى القاهرة، بعد أن دخل في مشادة كلامية وصلت حد التطاول مع الكمسري، ودفعت تذكرة قيمتها 22 جنيها، وهو الأمر الذي ضجت له مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بموقفها النابع عن عاطفتها وأمومتها.

وقالت الدكتورة مايا مرسي، لـ"الوطن"، إنّه ليس غريبا على المرأة المصرية التي برزت مواقفها المختلفة، في الوقوف بمثل هذا الموقف الرجولي، فهى لا ترضى بالظلم والاستهانة بحق الآخرين.

وأضافت مرسي، أنّ المجلس القومي للمرأة يبحث عن بطلة واقعة القطار، لتكريمها على شهامتها، كما وجّهت الشكر للفريق كامل الوزير، وزير النقل، عقب خروجه واعتذاره وتأكيده أنّه يكن كل الاحترام والتقدير لجموع ركاب قطارات السكة الحديد، وتأكيده أنّ ما حدث في القطار رقم 948 "المنصورة - القاهرة" بالتجاوز في حق أحد الركاب لن يمر مرور الكرام، فضلا عن تحويل "الكمسارية" المتجاوزين في حق أحد الركاب للتحقيق الفوري ووقفهما عن العمل.

واقعة سيدة القطار

موقف بطولي بطلتة سيدة أربعينية، جاء نابعا من غريزة الأمومة، حيث وقفت أمام كمساري القطار، ودفعت تذكرة قيمتها 22 جنيها لأحد الركاب، بعد أن شاهدت مشادة بينه وبين كمساري القطار.

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"اقعد يا ابني أنا عندي 3 صبيان زيك".. قالت السيدة الأربعينية، وهي تحاول تهدئة الشاب الذي لم يستطع الدفاع عن حقه أمام محصل التذاكر، الذي تطاول في حقه وحاول إنزاله من القطار، لكن الشاب رفض دفعها الأجرة له، وجمع المبلغ من جيوب حقيبته لرده إليها.

وشهد القطار رقم 948 المتجه من المنصورة إلى القاهرة، أمس، واقعة أثارت الجدل، بإصرار الكمسارية على دفع أحد الركاب قيمة التذكرة أو النزول من القطار، قبل أن تتدارك إحدى السيدات الأمر وتتدخل لدفع التذكرة.

وقال مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، إنّه من المقرر أن يعقد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، اجتماعًا مع "كمسارية القطارات"، لمطالبتهم بضبط النفس أثناء التعامل مع الركاب، وتوعيتهم بطريقة التعامل مع الركاب المخالفين.

وأوضح أنّه حال تجاوز الراكب يتمّ التعامل معه بالقانون، وأضاف: "سيتم تحذيرهم بعدم التجاوز، وحال التجاوز سيكون الفصل من العمل نهائيا".