صاحبة دعوة بائع الفريسكا لحفل انتحلت شخصية راقصة بـ"ولاد رزق".. تعرف عليها

علاقات و مجتمع

أثار حسابا منسوبا لراقصة تُدعى "ميرهان ماهر"، الكثير من الجدل خلال الساعات الماضية، عقب توجيهه دعوة لإبراهيم عبدالناصر المعروف إعلاميا بـ"بائع الفريسكا"، لمشاركة الراقصة حفل راقص وعشاء، مرفقة صورة لراقصة تتمايل في إحدى الحفلات ببدلة حمراء.

الصورة المرفقة مع المنشور المثير للجدل، ترجع إلى الراقصة مايا مغربي، والتي سبق وظهرت ببدلة الرقص الحمراء نفسها في الملصق الدعائي لحفلها مع المطرب الشعبي محمد الليثي قبل عدة سنوات.

لم تكتفِ "ميرهان" باستخدام صورة واحدة فقط لـ"مايا"، فحسابها "المفبرك" مليء بالعديد من صور مايا مغربي، التي أُرفقت بمنشورات مثيرة للجدل، كدعوتها لتدشين نقابة للراقصات على غرار الأطباء والمهندسين.

معلومات عن مايا مغربي

وترصد السطور التالية أبرز المعلومات عن الراقصة مايا مغربي، حسب حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي وقناتها على يوتيوب، كما يلي:

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- يتابعها 192 ألف حساب على إنستجرام.

- شاركت بالرقص في فيلم "ولاد رزق" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، باسم سمرة، كريم قاسم، نسرين أمين، من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

- أحيت العديد من حفلات الزفاف التي حضرها المشاهير، وظهرت في مقاطع فيديو وهي ترقص مع العديد من الفنانين، بينهم يسرا وفيفي عبده.

- ظهرت في إحدى الحفلات الليلية وهر ترقص مع المطرب جو أشقر في 2017.

- ترتدي بدل رقص تظهر "تاتو" مرسوما على ظهرها، و"تاتو" آخر على رجلها اليسرى.

- شاركت في العديد من الحفلات في الفنادق الكبرى مع مطربين شعبيين، بينهم أحمد شيبة.