شكوتك مسموعة.. تحرك حكومي سريع لإنهاء معاناة مسنة مع "سرطان الفك" (صور)

علاقات و مجتمع

شكوى تلقتها منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، من مسنة تعاني من ورم سرطاني في الفك، لتجديد بطاقة الرقم القومي لحاجتها لها، لاستكمال أوراق لازمة لإجراء جراحة عاجلة، لإزالة الورم وإعادة بناء الفك، ليشارك في حل المشكلة وزارتين، "الصحة" برئاسة الدكتورة هالة زايد، و"الداخلية" برئاسة اللواء محمود توفيق.

تضافرت جهود الوزارتين، فمن جانبها، لم تتأخر وزارة الداخلية عن تلبية طلب المسنة، وأوفدت مأمورية خاصة من إدارة حقوق الإنسان والأحوال المدنية، إلى المعهد القومي للأورام، حيث تقبع السيدة في انتظار إجراء الجراحة، وأنهت ما يلزم لتجديد البطاقة.

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أما وزارة الصحة، فنسّقت لتيسير الإجراءات وضمان سرعة تقديم الخدمة، إذ وجّهت الهيئة العامة للتأمين الصحي، خطاب خدمات متبادلة لدى المعهد القومي للأورام، وقدّم المعهد القومي للأورام، الرعاية الصحية اللازمة للمواطنة علي التوازي مع السير في باقي الإجراءات.

"التحرك السريع من وزارة الداخلية، نموذج لجهود الوزارة في الاستجابة لشكاوى المواطنين التي تتلقاها أو ترصدها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء".. قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية، عن جهود المنظومة في حل شكوى المسنة، متابعا: "نبذل جهودا كثيرة للتعامل مع الشكاوى المتنوعة، وتحقيق الأمن والأمان في ربوع الوطن".

الاستجابة الفورية من منظومة الشكاوى الحكومية، تضمنت التواصل مع عميد المعهد القومي للأورام، لمساعدة المريضة وإنهاء آلامها، وفي أثناء السير في الإجراءات اللازمة، تبيّن أنّ بطاقة الرقم القومي منتهية، والسيدة من منتفعي التأمين الصحي وتقيم خارج محافظة القاهرة.