إطلالات بيضاء مستوحاة مِن سيرين عبدالنور لصيف 2020

أطلَّت النجمة سيرين عبدالنور باللون الأبيض المميَّز في صيف 2020، فشاهدي أجمل إطلالاتها لتكوني على خطاها مشرقة ومتجددة في اختياراتك.

انطلاقاً من هنا، واكبي أجدد إطلالات باللون الأبيض مستوحاة من سيرين عبدالنور لصيف 2020 لتختاري منها ما يعجبك.



إطلالات باللون الأبيض المتعددة هذا الموسم كانت محط أنظار محبيها ومتابعيها خصوصاً أنها اختارت في العديد من المناسبات هذا اللون الساحر والمضيء الذي منحها طابعا خاصا، واللافت تألقها في أحدث إطلالات باللون الأبيض مع الفستان الذي يتسع من الخصر مع طبقات الكشكش العريضة البارز على كامل التصميم بأسلوب فاخر، فهذا الفستان الذي حمل توقيع دار طوني ورد Tony Ward تميّز بقصة الأكتاف المكشوفة مع أقمشة الدانتيل المنسدلة على الجوانب.



وبرزت إطلالات باللون الأبيض بموضة البدلة الرسمية البيضاء التي اختارتها من توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد Zuhair Murad مع التطريز البراق والشراريب العصرية المنسدلة بكثير من الأنوثة، كما تألقت سيرين عبدالنور في صيف 2020 بإطلالات باللون الأبيض مع التنورة الطويلة ذات الخصر العالي والواسعة وتم تنسيقها مع الكروب توب الجريئة والمربوطة من الجهة الأمامية بأسلوب عصري وشبابية. واللافت اختيار إطلالات باللون الأبيض مع القماش الحريري اللماع الذي يبرز بقصات واسعة مع الشق الجانبي الطويل الذي يبرز مفاتنك بأسلوب النجمة سيرين عبد النور بأناقة قل مثيلها.



ومن أجمل إطلالات باللون الأبيض والمستوحاة من سيرين عبدالنور موضة التألق بفساتين طويلة وعصرية يمكن اختياره على شكل قميص طويلة ومحددة من الخصر مع الأكمام الضخمة وتفاصيل الكلوش، كما اختاري على طريقتها إطلالات باللون الأبيض مع الفستان الذي يتّسع من أعلى الخصر مع أقمشة الدانتيل والتول الشفاف إلى جانب الكشكش العريض والأكمام الشفافة والعصرية التي تضفي سحراً خاصاً على هذه الصيحات الراقية.

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