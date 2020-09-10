استبدلا السونار ببرج خليفة لمعرفة "جنس المولود".. معلومات عن "أنس وأصالة"

علاقات و مجتمع

بطريقة غير تقليدية ومن أعلى برج خليفة في دبي بالإمارات، نظم البلوجر السوري أنس مروة، وزوجته أصالة المالح، حفلا ضخما برفقة ابنتهما ميلا، قد يكون الأول من نوعه لتسجيل لحظة معرفتهم جنس المولود المنتظر.

ظهر الزوجان في مقطع فيديو مصور وهما ينظران إلى شاشة متصلة بالبرج لمعرفة المولود المنتظر، بدلًا من إجراء السونار التقليدي، الذي يعتمد عليه الأطباء في تحديد جنس المولود، إذ يشير اللون الأزرق إلى أنّه "ذكر"، واللون الزهري إلى أنّ المولود سيكون "أنثى"، وتكلف الحفل نحو 100 ألف دولار.

وشارك أن، مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام، وظهر خلاله برفقة زوجته وابنتة ميلا، قائلًا: "عايلة أنصالة شكرا لكم على حبكم، شكرا لأنكم جزء من حياتنا، قصتنا وكل شي نسويه، بنحبكم، إنه صبي".

ويُقدم هُن أبرز المعلومات عن البلوجر أنس مروة وأصالة المالح، وفقًا لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

أصالة المالح

- عمرها 23 عامًا.

- مسلمة سورية الأصل وولدت في الكويت.

- تعيش عائلة أصالة في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية، بينما تعيش هي في كندا مع زوجها أنس مروة وابنتهما ميلا.

- حصلت أصالة على درجة البكالوريوس في تخصص علم النفس.

- يبلغ عدد متابعيها عبر إنستجرام نحو 2.5 مليون متابع.

- أنشأت قناتها الخاصة على يوتيوب، في 3 أغسطس 2016، وعدد متابعيها نحو 7 ملايين مشترك.

- تختص قناة أصالة بفيديوهات الطبخ والمكياج، فضلا عن بعض الفيديوهات بالتعاون مع يوتيوبر آخريات، بينهن خولة من قناة عصابة بدر ونارين بيوتي.

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- لديها موهبة الغناء والتحقت ببرنامج "ذا فويس" النسخة الأمريكية، لكنها لم تكمل مسيرتها الغنائية في البرنامج.

- احتفلت بزفافها على البلوجر السوري أنس مروة، في 2017، ويرجع بداية تعارفهما إلى موقع سناب شات، حسب ما قالا في حوار قديم، حيث جمعهما حب التصوير وصناعة المحتوى، وأنجبا ابنتهما الأولى ميلا، في عيد الحب 14 فبراير 2018.

البلوجر السوري أنس مروة

- أنس مروة، أحد المدونين على وسائل التواصل الاحتماعي، ومؤسس عائلة أنس وأصالة على يوتيوب.

- يبلغ من العمر 27 عامًا، وهو من مواليد كندا.

- يبلغ عدد متابعيه على موقع"إنستجرام"، 2.4 مليون متابع.

- يقدم أنس فيديوهات طريفة مع زوجته السورية أصالة المالح، وابنتهما ميلا.

- أقام برفقة زوجته حفل ضخم هو الأول من نوعه، من أعلى برج خليفة في دبي، لمعرفة جنس المولود المنتظر.

- يبلغ عدد متابعي قناته على يويتوب، نحو 7 ملايين متابع.

- أنفق نحو 100 ألف دولار لاستئجار شاشة برج خليفة في دبي بالإمارات العربية لمدة 3 دقائق، في سيل من الانتقادات لدفع هذا المبلغ والاحتفال بأمر يمكن الاحتفال به في عيادة الطبيب دون الحاجة إلى المغالاة.

- تمكن هو وزوجته بفضل أرباح يوتيوب من شراء منزل وسيارة خلال 6 أشهر فقط، وقالا إنّ الأسباب التي تؤدي إلى نجاحهما والاستمرار هي العفوية، وتجاهل الانتقادات والتعليقات.