جولة في حساب راقصة دعت بائع الفريسكا للعشاء: عاوزين نقابة زي الدكاترة

علاقات و مجتمع

"بحب أي إنسان بيشتغل عشان يساعد نفسه، ممكن لو حد يعرف الدكتور إبراهيم عبدالناصر (طالب الفريسكا) يمنشنه، أنا عزماه على حفلة ليا ونتعشى بعدها سوا".. دعوة على حفل وعشاء، لم تمر مرور الكرام، بل أثارت الكثير من الجدل، إذ نشرها حسابا على فيس بوك، منسوبا لراقصة تدعى ماريهان ماهر.

لم تمض ساعات على كتابة المنشور، حتى تداولته حسابات على منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع، متبوعة بآلاف التعليقات الساخرة، والتي كان أبرزها: "أنا هبقى بياع فريسكا ممكن تعزميني، وطبعا أنتِ عايزة تتشهري فقولتي تركبي الترند اللي شغال دلوقتي، وأنا صاحبه ومش بيروح أي مكان من غيري".

نجح الحساب الذي أثار الكثير من الجدل، فضلا عن أنّه غير موثق، في جذب اهتمام كثير من نشطاء مواقع التواصل، وبإلقاء نظرة عليه، تبيّن أنّه مليء بالعديد من المنشورات المثيرة للجدل، وهي كما يلي:

دعوة لتدشين نقابة للراقصات

تحت تعليق "الموضوع مش هزار، بجد، بقى حاجة صعبة أوي".. طالب الحساب الذي حمل اسم "ميرهان ماهر"، لتدشين نقابة للراقصات: "بفكر والله أعمل نقابة للرقاصات، وكلنا نكون إيد واحدة بدل حقوقنا اللي بتضيع، إحنا نفرق إيه عن المهندسين ولا الدكاترة؟".

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رجل يعلن عمل زوجته في مجال الرقص ويشكر ميرهان

شاركت الراقصة المجهولة رسالة ادّعت أنّها من رجل، جاء فيها: "أنا كنت قلقان من نظرة المجتمع للرقاصة، أنا مراتي عندها الموهبة وبترقص كويس جدا، وكنت متردد جدا، بس كلامك شجعني أنا وهي وهتروح تحجز كورس رقص وتبقى رقاصة كبيرة".

وعلقت الراقصة على الرسالة: "الرسالة دي سببتلي سعادة غير عادية، رجل فعلا محترم وبيقدر الفن، شكرا ليك، أنا مستعدة أعلمها وأجيب لها شغل كمان".

حساب ميرهان: أنا نمبر وان

قبل عدة أسابيع، نشرت الراقصة صورة لها، معلقة: "أقلع أكتر من كده إيه عشان أتشهر؟، أنا نمبر وان".

واجتاز الطالب إبراهيم المعروف إعلاميا بـ"بائع الفريسكا"، الثانوية العامة بمجموع 99.6%، رغم ظروفه والتحديات التي واجهته، وحلم بدراسة الطب والتخصص في "الجراحة العامة".