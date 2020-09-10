علاقات و مجتمع
شاركت الفنانة ليلى علوي، متابعيها عبر إنستجرام، صورا من فيلمها "غرام الأفاعي" (1988)، أمام صلاح قابيل وصابرين، قصة نبيل راغب، وإخراج حسام الدين مصطفى، والذي أدت خلاله دور "مهجة".
وعلقت ليلى على الصور: "الحياة بشكل عام، والحب والعلاقات بشكل خاص، قصة كبيرة وملخبطة ومتشابكة، مش سهلة ومش بسيطة".
وتابعت: "مهجة من فيلم غرام الأفاعي، رغم ذكاءها لكنها عملت أخطاء كتير ونالت نهاية قاسية وقوية، قولولي مين شاف الفيلم؟، وشايفين مهجة تستحق النهاية اللي وصلتلها ولا لأ؟".
وآخر أعمال ليلى علوي الدرامية مسلسل "هي ودافنشي"، الذي عرض في رمضان 2016 وشاركها البطولة خالد الصاوي، بينما آخر أعمالها السينمائية فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن"، وشاركها البطولة منة شلبي وباسم سمرة، إخراج يسري نصر الله.
كانت هذه تفاصيل خبر ليلى علوي تستعيد ذكرياتها مع "غرام الأفاعي": الحب قصة كبيرة ملخبطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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