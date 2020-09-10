ليدي جاجا تروج لـ"روج" عمره 70 عاما: تخيل العالم بلا ألوان

لايف ستايل

شاركت الفنانة العالمية ليدي جاجا متابعيها، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، بصورة جديدة خلال الترويج لمنتج تجميل يعود تاريخ تأسيسه للعام 1950.

وظهرت جاجا بشعر أخضر اللون مزود بخصلات زرقاء وبيضاء، ومكياج صباحي، معلقة: "أغمض عينيك وتخيل عالما بلا لون، ثم افتحهما وانظر إلى العالم من حولك".

وأضافت: "وضعت ظلال Glam Attack الجديدة من hoslabs، التي صدرت للتو اليوم، إضافة إلى ألوان Frozé Bronzé على الجفن، وBlue Jean Dream تحت الحاجب، واستخدمت روج Monster Matte lip crayon الذي يتم تصينعه منذ العام 1950، صنعت مكياجي بنفسي".

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وتفاعل متابعو جاجا مع الصورة، التي تجاوزت 500 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "أنيقة ومتألقة، نحبك في جميع إطلالاتك، وأنتِ ديفا".

ليدي جاجا تطلق رسالة حب لمحاربي كورونا مع ميشيل أوباما

وأطلقت ليدي جاجا وبول مكارتني وفرقة رولينج ستونز وبيونسيه، حفلا عالميا خاصا للموسيقى والكوميديا والقصص الشخصية، فيما وصفته بأنّه "رسالة حب" للعاملين الذين يتصدرون المعركة مع جائحة فيروس كورونا.

وضم عرض "عالم واحد.. معا في البيت" الذي استمر ساعتين، وتم بثه عبر عدة قنوات تلفزيونية في الولايات المتحدة وخارجها، مساهمات من إلتون جون وستيفي ووندر ونجم كرة القدم البريطاني ديفيد بيكهام وسيدتي الولايات المتحدة السابقتين ميشيل أوباما ولورا بوش، من منازلهم.