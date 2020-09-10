دنيا سمير غانم لزوجها: عيد ميلاد سعيد حبيبي.. والأخير: حياتي كلها

علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة دنيا سمير غانم، بعيد ميلاد زوجها الإعلامي رامي رضوان، إذ شاركت عددا من صورهما الرومانسية، عبر حسابها على إنستجرام.

وعلقت دنيا على الصور: "عيد ميلاد سعيد حبيب حياتي"، بينما علق رامي: "حبيبتي وحياتي كلها".

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وتفاعل المتابعون مع الصور، التي حصدت آلاف الإعجابات فضلا عن مئات التعليقات، أبرزها تعليقا للفنانة سوسن بدر: "ربنا يسعدكم"، بينما علقت الفنانة رانيا يوسف: "ربنا يحفظكم ويسعدكم"، وعلقت الفنانة شيماء سيف: "ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب.. والعمر كله سوا".

وكان الإعلامي رامي رضوان، وجّه رسالة رومانسية لزوجته الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابه على إنستجرام، إذ نشر صورتهما معا، معلقا: "الموسيقى كالمصباح.. تطرد ظلمة النفس، وتنير القلب فتُظهر أعماقه.. جبران خليل جبران". وأكمل مازحا،: "فما بالك لو كنت تستمتع بها وترقص مع من تحب، دي من عندي أنا جدعنة كده".