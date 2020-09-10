علاقات و مجتمع
احتفلت الفنانة دنيا سمير غانم، بعيد ميلاد زوجها الإعلامي رامي رضوان، إذ شاركت عددا من صورهما الرومانسية، عبر حسابها على إنستجرام.
وعلقت دنيا على الصور: "عيد ميلاد سعيد حبيب حياتي"، بينما علق رامي: "حبيبتي وحياتي كلها".
وتفاعل المتابعون مع الصور، التي حصدت آلاف الإعجابات فضلا عن مئات التعليقات، أبرزها تعليقا للفنانة سوسن بدر: "ربنا يسعدكم"، بينما علقت الفنانة رانيا يوسف: "ربنا يحفظكم ويسعدكم"، وعلقت الفنانة شيماء سيف: "ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب.. والعمر كله سوا".
وكان الإعلامي رامي رضوان، وجّه رسالة رومانسية لزوجته الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابه على إنستجرام، إذ نشر صورتهما معا، معلقا: "الموسيقى كالمصباح.. تطرد ظلمة النفس، وتنير القلب فتُظهر أعماقه.. جبران خليل جبران". وأكمل مازحا،: "فما بالك لو كنت تستمتع بها وترقص مع من تحب، دي من عندي أنا جدعنة كده".
كانت هذه تفاصيل خبر دنيا سمير غانم لزوجها: عيد ميلاد سعيد حبيبي.. والأخير: حياتي كلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.