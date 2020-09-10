95 ألف دولار في 3 دقائق.. من هما الزوجان اللذان أثارا الجدل بإعلان جنس مولودهما؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم

اعتدنا أن نرى حفلات ضخمة لزفاف أو عيد ميلاد، لكن غير العادي أن نشاهد حفلا ضخما لتحديد جنس مولود.

اللحظة الأجمل في حياة الزوجين هي حال إخبارهما بجنس مولودهما، ولكن هل يستدعي هذا إنفاق آلاف الدراهم في 3 دقائق، هكذا كانت تكلفة حفلة تحديد جنس مولود في الإمارات.

في تجربة وصفت بالأغلى والأولى في العالم، اختار زوجان سوريان إعلان جنس جنينهما الثاني المنتظر عبر شاشة برج خليفة العملاق في دبي.

والزوجان هما أصالة وأنس هما من مشاهير "يوتيوب" واللذان يتميزان بفيديوهات عن حياتهما اليومية، إذ تحقق فيديوهاتهما عدد مشاهدات تتخطى الملايين.

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وأظهر مقطع فيديو تجربة "أنس وأصالة" وطفلتهما الأولى، قرب البرج الأعلى عالمياً قبل أن تضيء شاشته معلنة أن جنس المولود القادم ذكر.

ونشر الزوجان المقطع على قناتهما في "يوتيوب" ما حقق لهما ملايين المشاهدات خلال ساعات، وسط انقسام المدونين حول التجربة والمبلغ الكبير ثمن الإعلان.

ووفق صحيفة "البيان" الإماراتية، يبلغ سعر العرض على واجهة البرج لمرة واحدة لمدة 3 دقائق 350 ألف درهم خلال العطلات، أي بما يعادل نحو 95 ألف دولار.

وكانت "البيان" عرضت قائمة أسعار العروض الضوئية الإعلانية على واجهة برج خليفة أطول برج في العالم، ويبلغ سعر العرض الضوئي عالي الدقة "HD" على كامل واجهة البرج لمرة واحدة لمدة 3 دقائق 350 ألف درهم، وذلك خلال أيام الذروة المتمثلة في عطلة نهاية الأسبوع من الساعة الثامنة مساءً لغاية الساعة العاشرة مساءً، أي أن قيمة الدقيقة الواحدة تبلغ 116.6 ألف درهم، فيما يبلغ سعر العرض الضوئي بذات المواصفات خلال أيام الأسبوع وبنفس التوقيت 250 ألف درهم.