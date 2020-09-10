الفستان التريكو الطويل نجم موضة الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يمثل الفستان التريكو الطويل نجم الموضة هذا الخريف ليمنح المرأة إطلالة دافئة ووثيرة تنطق بالأناقة والأنوثة.

وأوضحت مجلة "Elle" الألمانية أن الفستان التريكو الطويل يكتسي هذا الموسم بألوان هادئة كدرجات البيج والكريمي والرمادي، كما أنه يطل بقصات مختلفة ليرضي كل الأذواق مثل القصة المستقيمة والقصة الملفوفة المفعمة بالأنوثة والقصة ذات الفتحات الجانبية المثيرة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الفستان التريكو الطويل يمتاو بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقه مع حذاء رياضي، في حين يمكن الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيقه مع حذاء ذي كعب عال أو بوت.

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