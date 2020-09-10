علاقات و مجتمع
شارك الفنان أحمد الفيشاوي، صورتين لوالدته الفنانة سمية الألفي، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، أثناء وجودهما بأحد الأماكن لتناول العشاء.
وتغزّل الفنان في والدته، قائلًا: "ماما لطيفة ورقيقة جدا، بتحب رقائق البطاطس المقلية".
وتفاعل متابعو الفيشاوي مع صورته رفقة والدته، التي حصدت مئات التعليقات، وأبرزها: "الأستاذة الجميلة، ربنا يديكي الصحة والعافية يا رب، بحب حضرتك أوي، وشها طيب أوي، بتشرب شمبانيا ولا إيه؟".
واحتفل الفيشاوي، بعيد ميلاد والدته الفنانة سمية الألفي، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، بنشر صورة لها في شبابها، وأرفقها بتعليق: "غير إنك ممثلة عظيمة، حضرتك أحلى بنت وألذ أم، كل سنة وأنتِ طيبة يا سمسم".
كانت هذه تفاصيل خبر الفيشاوي ينشر صورة لوالدته على العشاء: ماما رقيقة أوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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