كمم أفواههن ولمس مناطق عفتهن.. تفاصيل تحرش مدرب اسكواش بـ3 لاعبات

علاقات و مجتمع

باشرت النيابة العامة التحقيقات، في واقعة اتهام مدرب اسكواش بأحد الأندية الرياضية، بهتك عرض 3 فتيات، بعدما تقدمن ببلاغ ضده، حيث أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بإحالته لمحكمة الجنايات.

وشهد المجني عليهن، خلال التحقيقات، بأن المدرب المتهم تعدى على إحداهن بالضرب، وكمم فاهها للحيلولة دون مقاومتها أثناء تعديه عليها، وهددها بالتشهير بها إذا ما أخبرت ذويها بما فعل، فامتثلت لتهديده.

باتت وقائع التحرش هي الأبرز على الساحة حاليًا، فربما تراجع الضحايا عن خوفهن، وتحمسهن بالإبلاغ عن الجُناه، كشف الستار عن الكثير من المجرمون، لمتهمون بالتحرش، وهتك أعراض الفتيات.

ومؤخرًا، ارتبط أسم مدرب اسكواش بأحد النوادي الرياضية، بارتكابه جريمة التعدي والتحرش بـ 3 لاعبات خلال التدريب، وذلك بعدما أقدمن الضحايا على تقديم بلاغات ضده، عقب وقت من الصمت، خوفًا من تهديداته والتشهير بهن، وجرى التحفظ على المتهم، وأحيل للجهات المختصة التي تباشر التحقيق.

ويرصد "هُن"" في السطور التالية تفاصيل تحرش مدرب اسكواش بـ3 لاعبات.

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الفتيات يكسرن حاجز الخوف

كانت تقدمت 3 لاعبات إسكواش في نادى شهير، منذ عدة أيام، بشكوى إلى جهات التحقيق اتهمن فيها مدربهم بالتحرش بهنّ خلال فترة التمرين، وأدلت الفتيات بشهادتهنّ في أثناء مناقشتهنّ حول الوقائع.

الضحايا تتحدث عن الواقعة

وشهدن الضحايا في تحقيقات النيابة العامة بما ارتكبه المتهم قبلهن من أفعال، وأنّه تعدى على إحداهن بالضرب، وكمم فاهها للحيلولة دون مقاومتها أثناء تعديه عليها، وهددها بالتشهير بها إذا أخبرت ذويها بما فعل، فامتثلت لتهديده.

وجاء في البلاغ، أنّ الفتيات آثرن عدم الإبلاغ عنه خجلا مما تعرضن له في أول الأمر، ثم تقدمن ببلاغهن لاحقا بعد أن ذاع أمره بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

النيابة العامة تأمر بضبط المتهم

أمرت النيابة العامة بضبط المتهم لاستجوابه، عقب سماع شهادة الضحاي، بوبالفعل نجحت قوات الأمن في القبض عليه، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة تمهيدًا للتحقيق معه، فيما جاء في شهادات اللاعبات في الشكوى المقدمة منهنّ.

المتهم يعترف بالتعدي على فتيات.. والتحقيقات لامس مواطن عفتهن

كان مدرب الاسكواش المتهم، أقر بتحقيقات النيابة العامة بهتكه عرض إحدى الفتيات الثلاث أكثر من مرة، منكرا تعديه على الفتاتين الأخريين، بينما أكدت تحريات الشرطة صحة واقعة تعديه على ثلاثتهن بالقوة مستغلا ضعفهن وصغر أعمارهن، حسبما ورد ببيان صدر من مكتب النائب العام.

وأضاف البيان أن تحريات الشرطة أكدت ارتكاب المتهم واقعة هتك عرض الفتاة و2 أخريين، وأثبتت التحقيقات أنهن لم يبلغن الـ18 سنة.

وشرح البيان الوقائع التى ارتكبها المتهم، حيث هتك عرض 3 فتيات بالقوة والتهديد؛ بمباغتتهن وملامسة مواطن عفتهن، واستمعت النيابة للمجني عليهن، وشهدن أنه تعدى على إحداهن بالضرب، وكمم فمها للحيلولة دون مقاومتها أثناء تعديه عليها، وهددها بالتشهير بها إذا ما أخبرت ذويها بما فعل، فامتثلت لتهديده.

إحالة المتهم لمحكمة الجنايات

من جانبه أحال المستشار حماده الصاوي النائب العام، مدرب الاسكواش المتهم بهتك عرض 3 فتيات بالقوة والتهديد، بمباغتتهن وملامسة مواطن عفتهن، وهن لم يبلغن 18 عاما ميلاديا.