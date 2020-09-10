ضربتها بسبب التمثيل وبكت لمرضها.. لقطات من علاقة فريدة سيف النصر ووالدتها

علاقات و مجتمع

خطفت الأنظار منذ اللحظة الأولى التي أطلت فيها على الشاشة، فملامحها الجميلة جعلت المخرجين يحصرونها في أدوار الإغراء، إلا أنها أصرت على إظهار موهبتها وتميزها، بتقديم أعمال مختلفة وتغيير جلدها، أبرزها دور البدينة في مسلسل "بدون ذكر أسماء"، والذي حظي بتفاعل كبير من الجمهور، هى الفنانة فريدة سيف النصر.

وتحتفل اليوم 10 سبتمبر، الفنانة فريدة سيف النصر، بيوم ميلادها الـ61، ويُقدم هُن علاقتها بوالدتها، خلال السطور التالية.

علاقة من نوع خاص جمع بين الإبنة فريدة سيف النصر ووالدتها، والتي بدت متأثرة بها وكشفت في حوار سابق عن طبيعة العلاقة التي جمعت بينهن، إذ قالت خلال استضافتها في برنامج"شيخ الحارة والجريئة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، على شاشة "القاهرة والناس"، مناشدة المشاهدين بالدعاء لها، "أدعوا إن ربنا يخليها لي، ماما عندها كانسر ومرض بالقلب والسكر".

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وأضافت "سيف النصر"، أنه بسبب ذهابها بشكل مستمر إلى أماكن تصوير الأعمال الفنية، فلا تُقابل والدتها، متبعة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، خوفًا على والدتها من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحة في الوقت ذاته، أن شقيقها يجلس مع والدته بشكل دائم، وأحيانًا تقوم بالذهاب له للاطمئنان على صحتها بخلاف الاتصالات المستمرة.

"من ساعة ما عملوا الحظر وأنا مشوفتش ماما"بهذة العبارة تابعت الفنناة حديثها عن والدتها، مضيفة" ساعات أكلمها فيديو كول، وأنا في أوضة وهي في الأوضة اللي جنبي، عاوز أقول لماما أنك روحي وعيني اللي بشوف بيها، الدم اللي في جسمي منك انتي، وأنتي كل الدنيا، يارب ياخد من عمري ويديكي يا ماما".

وانهمرت في البكاء متغزلة في والدتها قائلةً: "الدنيا دي غريبة أوي، أمي كانت ست زي القمر، وعليها وش وجمال اللهم صلي على النبي، وفجأة الزمن والوقت خلاها حاجة تانية بسبب المرض، معقول هنبقى كده؟".

وكانت ذكرت قصة لها مع والدتها قبل دخولها عالم الفن، ومحاولاتها المستميتة في اعتراض طريقها في مجال الفن، فكانت تضربها حتى تبعدها عن هذا الطريق، وقالت "فريدة" خلال برنامج "صاحبة السعادة"، مع الإعلامية"إسعاد يونس": "جارتي كانت الفنانة آمال سالم، وكانت علاقتنا كبيرة جدًا وأنا وسوسن بدر أخوات في الرضاعة، وتواجدي في البيت عندهم طول الوقت حببني في الفن والتمثيل".